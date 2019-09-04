Жительнице Барнаула, насмерть сбившей дорожного рабочего, грозит 12 лет тюрьмы

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение в отношении 57-летней жительницы краевой столицы, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел 1 июля около 7 часов утра. Женщина не справилась с управлением на пересечении улиц Юрина и Малахова. Выехав на "островок безопасности" она совершила наезд на дорожного рабочего. От полученных травм мужчина скончался через несколько дней.

Обвиняемая не только скрылась с места преступления, но и на момент совершения наезда находилась в состоянии алкогольного опьянения, что было доказано результатами экспертизы. Она уточнила, что выпивала с подругой вечером предыдущего дня.

Наказание, предусмотренное законом за такое преступление, – лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.