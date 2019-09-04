Два иркутских подростка, убившие школьницу из-за долга, предстанут перед судом

Двух подростков будут судить по обвинению в убийстве школьницы, сообщает СУ СКР по Иркутской области.
"Вечером 6 декабря 2018 года 17-летняя жительница города Нижнеудинска ушла из дома и пропала без вести", – рассказали в ведомстве.
14 декабря тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили на острове реки Уда. Были задержаны двое подростков 15-ти и 17-ти лет.
На допросе обвиняемые пояснили, что убили свою знакомую, чтобы не возвращать ей крупную сумму денег, взятую в долг.
Подростки спланировали преступление и заманили девушку к одному из них домой. Там они нанесли ей множественные колото-резаные ранения, после чего избавились от тела.
Подозреваемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проведено более 10 различных судебных экспертиз, в том числе экспертиза ДНК, также допрошено свыше 50 человек. Уголовное дело направлено в суд.
В прошлом году сообщалось про подростков, которые зверски убили многодетную мать на Кубани.
Комментарии
Казнить таких тварей, либо пожизненное как минимум, убили ребенка, из-за сраных денег, какое же это горе для семьи девочки...
4.09.2019 18:13
grigorgrogorgor_yandex
Казнить таких тварей, либо пожизненное как минимум, убили ребенка, из-за сраных денег, какое же это горе для семьи девочки...
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Тоже за смертную казнь. Если они убивают в таком юном возрасте, что из них получится, когда они заматереют? Это уже не исправить, только отстреливать.
Девушка на фото в статье не похожа на 17ти летнюю... А что касается убийства, то уроды, надеюсь получат по полной!!!
Девушки не давайте в долг денег подросткам, ни много ни мало.
Что касается тварей, то место им в психушке пожизненно.
"Девушка на фото в статье не похожа на 17ти летнюю"
Да и в целом история больше на сказку похожа. Часто ли 17-и летние девушки занимают крупные суммы подросткам? Почему пацаны просто невернули деньги, а решили совершить убийство?