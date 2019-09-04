Два иркутских подростка, убившие школьницу из-за долга, предстанут перед судом

Двух подростков будут судить по обвинению в убийстве школьницы, сообщает СУ СКР по Иркутской области.

"Вечером 6 декабря 2018 года 17-летняя жительница города Нижнеудинска ушла из дома и пропала без вести", – рассказали в ведомстве.

14 декабря тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили на острове реки Уда. Были задержаны двое подростков 15-ти и 17-ти лет.

На допросе обвиняемые пояснили, что убили свою знакомую, чтобы не возвращать ей крупную сумму денег, взятую в долг.

Подростки спланировали преступление и заманили девушку к одному из них домой. Там они нанесли ей множественные колото-резаные ранения, после чего избавились от тела.

Подозреваемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проведено более 10 различных судебных экспертиз, в том числе экспертиза ДНК, также допрошено свыше 50 человек. Уголовное дело направлено в суд.

В прошлом году сообщалось про подростков, которые зверски убили многодетную мать на Кубани.