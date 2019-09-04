Не допустить снова. Барнаул вспомнил погибших в теракте в Беслане

В Барнауле прошел митинг памяти жертв трагедии в Беслане

15 лет прошло с момента трагедии в Беслане. И 14-й год подряд в Барнауле на площади около главного корпуса Алтайского технического университета проходит акция в память о погибших во время того страшного теракта. Митинг организован при содействии Министерства образования Алтайского края. Каждый год 3 сентября здесь собираются студенты барнаульских вузов, преподаватели и участники антитеррористических операций. Так было и во вторник, 3 сентября 2019 года.

Нет прощения

Несмотря на дождь, к 13:00 площадь возле главного корпуса АлтГТУ заполнилась почти полностью. В первых рядах студенческие делегации из вузов Барнаула: курсанты БЮИ в униформе, учащиеся Военного Центра АлтГТУ, студенты АГМУ в белых халатах и другие.

Царившее на площади настроение очень точно передала звучавшая фоном песня "Ах, если бы земля умела говорить, она б сказала: думайте о детях!".

Выступающие много говорили о том, почему до сих пор Беслан отзывается болью в сердце каждого, кто слышал об этой трагедии.

Особенно трогательной была речь митрополита Алтайского и Барнаульского Сергия. Он подчеркнул, что преступникам, которые воюют против маленьких детей, нет прощения и оправдания.

На площади было тихо. Студенты молча и внимательно слушали выступающих. Было заметно, что речи, песни и стихи отзываются в каждом.

"Память – это ключ к тому, чтобы не допустить больше такой трагедии. И ключевую роль в этом играет молодежь. Студенческое общество большое и многонациональное. Молодые люди должны стать примером для будущих поколений и донести до них память о трагедии в Беслане", – обратился к студентам ректор АГМУ Игорь Салдан.

Опасность сегодня

На митинге вспоминали не только события 2004 года. К сожалению, Беслан – далеко не единственная трагедия в России за последние 15 лет. За эти годы в стране было совершено 60 крупных терактов, в которых погибло около трех тысяч человек. Очаги терроризма вспыхивают внезапно, и нельзя забывать об этой опасности, отмечали выступающие. Но не меньшая опасность – искажение истории, говорили сотрудники спецподразделений полиции, у которых за плечами антитеррористические операции на Северном Кавказе.

"Прошло всего 15 лет после событий в Беслане, а историю уже пытаются переписывать. Находятся люди, которые пытаются оправдать преступников. Я хочу, чтобы все помнили, что терроризм – это зло. И ему нет никого оправдания никогда и нигде. Хочется, чтобы молодое поколение запомнило это и пронесло через всю свою жизнь", – обратился к студентам Вадим Турлаев, участник боевых действий в Чечне.

После митинга в часовне Святой Татианы у университета провели заупокойную литию, посвященную жертвам террористических актов.

Напомним, утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки в честь начала учебного года террористы напали на школу № 1 в Беслане. В заложниках у боевиков оказались более 1100 человек – в основном дети, их родители и педагоги. Два дня террористы удерживали людей в заминированном здании, не позволяя им ни есть, ни пить, несмотря на жару. 3 сентября здание школы было взято штурмом, большинство заложников освободили, но 314 человек погибли, 186 из них – дети. Всего, включая спасателей, погибли 333 человека и более 800 получили ранения.