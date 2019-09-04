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Не допустить снова. Барнаул вспомнил погибших в теракте в Беслане

, ИА "Амител"
Жертв трагедии в Беслане вспоминали в Барнауле 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом

В Барнауле прошел митинг памяти жертв трагедии в Беслане

15 лет прошло с момента трагедии в Беслане. И 14-й год подряд в Барнауле на площади около главного корпуса Алтайского технического университета проходит акция в память о погибших во время того страшного теракта. Митинг организован при содействии Министерства образования Алтайского края. Каждый год 3 сентября здесь собираются студенты барнаульских вузов, преподаватели и участники антитеррористических операций. Так было и во вторник, 3 сентября 2019 года.

Нет прощения

Несмотря на дождь, к 13:00 площадь возле главного корпуса АлтГТУ заполнилась почти полностью. В первых рядах студенческие делегации из вузов Барнаула: курсанты БЮИ в униформе, учащиеся Военного Центра АлтГТУ, студенты АГМУ в белых халатах и другие.

Царившее на площади настроение очень точно передала звучавшая фоном песня "Ах, если бы земля умела говорить, она б сказала: думайте о детях!".

Выступающие много говорили о том, почему до сих пор Беслан отзывается болью в сердце каждого, кто слышал об этой трагедии.

Особенно трогательной была речь митрополита Алтайского и Барнаульского Сергия. Он подчеркнул, что преступникам, которые воюют против маленьких детей, нет прощения и оправдания.

На площади было тихо. Студенты молча и внимательно слушали выступающих. Было заметно, что речи, песни и стихи отзываются в каждом.

"Память – это ключ к тому, чтобы не допустить больше такой трагедии. И ключевую роль в этом играет молодежь. Студенческое общество большое и многонациональное. Молодые люди должны стать примером для будущих поколений и донести до них память о трагедии в Беслане", – обратился к студентам ректор АГМУ Игорь Салдан.

Опасность сегодня

На митинге вспоминали не только события 2004 года. К сожалению, Беслан – далеко не единственная трагедия в России за последние 15 лет. За эти годы в стране было совершено 60 крупных терактов, в которых погибло около трех тысяч человек. Очаги терроризма вспыхивают внезапно, и нельзя забывать об этой опасности, отмечали выступающие. Но не меньшая опасность – искажение истории, говорили сотрудники спецподразделений полиции, у которых за плечами антитеррористические операции на Северном Кавказе.

"Прошло всего 15 лет после событий в Беслане, а историю уже пытаются переписывать. Находятся люди, которые пытаются оправдать преступников. Я хочу, чтобы все помнили, что терроризм – это зло. И ему нет никого оправдания никогда и нигде. Хочется, чтобы молодое поколение запомнило это и пронесло через всю свою жизнь", – обратился к студентам Вадим Турлаев, участник боевых действий в Чечне.

После митинга в часовне Святой Татианы у университета провели заупокойную литию, посвященную жертвам террористических актов.

Напомним, утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки в честь начала учебного года террористы напали на школу № 1 в Беслане. В заложниках у боевиков оказались более 1100 человек – в основном дети, их родители и педагоги. Два дня террористы удерживали людей в заминированном здании, не позволяя им ни есть, ни пить, несмотря на жару. 3 сентября здание школы было взято штурмом, большинство заложников освободили, но 314 человек погибли, 186 из них – дети. Всего, включая спасателей, погибли 333 человека и более 800 получили ранения.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

4.09.2019 18:17
- гость -

Согнали толпу студентов? И чему это поможет?

0  0
4.09.2019 18:27
- гость -

Чтобы не допустить снова, нужно прекратить врать и дать ясную картину трагедии..."Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить около трех миллионов евро моральной компенсации родственникам погибших и пострадавшим в теракте в Беслане в 2004 году. Страсбургский суд признал, что российские власти не расследовали должным образом все обстоятельства теракта и причины гибели заложников, а также допустили «чрезмерное применение смертоносной силы»

0  0
4.09.2019 18:46
то 18:27

Страсбургский суд владеет информацией в полном объёме?Ему известны все обстоятельства гибели российских граждан?Применяли тогда силу не так как бы хотелось страсбургским судьям?По их мнению силу надо было применять совсем по другому?У страсбургских судей есть ноу хау в случае такого теракта?

0  0
4.09.2019 18:54
- гость -

18:46, да страсбургский суд владеет информацией, в полном объёме! Его решение выше всех российских продажных судов.

0  0
4.09.2019 18:58
технарь

4.09.2019 18:27
- гость -

кушайте дерьмо дальше, а мы погибших вспомним.

0  0
4.09.2019 19:12
- гость -


4.09.2019 18:46
то 18:27

Да, Вы все верно описали - поэтому Россия это решение исполнило!
"Еще в апреле 2017 года ЕСПЧ постановил выплатить 409 заявителям около трех миллионов евро компенсации в качестве возмещения морального урона и судебных издержек. Минюст РФ отчитался, что компенсации розданы почти всем, кроме одного человека, который не предъявил документы на право получить деньги взамен умершей родственницы".

0  0
4.09.2019 19:22
- гость -

4.09.2019 18:27
- гость -
.....
Страсбургский суд признал, что российские власти не расследовали должным образом все обстоятельства теракта и причины гибели заложников, а также допустили «чрезмерное применение смертоносной силы»
----
Заложники погибли от действий террористов (расстрел, взрывы шахидок), а не от действий военных.

0  0
4.09.2019 19:47
- гость -

Я как не самый последний из либерастов ответственно заявляю:на Земле только в Гааге вся справедливость,а в Страсбурге вся суть.

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