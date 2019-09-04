Дырявую фонтанную трубу в Барнауле починили прутиком

Барнаульцы обсуждают способ починки дырявого фонтанного рукава на площади Советов в паблике Barnaul22.
Автор публикации отметил качество коммуникаций, которые практически каждый день прокинуты к фонтану.
Мужчина рассказал, что из-за некачественного рукава тротуары и части площади часто залиты водой.
"Ежегодно эти ручьи наблюдают сотни жителей и гостей нашей столицы. Неоднократные обращения к дежурному администрации были проигнорированы. А сегодня увидели ремонт рукава прутиками", – пишет барнаулец.
Комментарии
Смех смехом, а мой дядя сантехник с высшим образованием сказал что не прутик , а чопик и это самое первое что должны сделать после порыва трубы. Затем наложить жгут и ликвидировать свищ.
Согласен с гоги. Я работал в молодости слесарем в УК и у нас был даже набор чопиков под разные размеры свищей.
Вот только это не труба, а пожарный рукав, дырявый, как решето Тут никакие жгуты не помогут уже.
Что-то кремлёвский тролль совсем спятил. Пытается заявить, что рукожопый ремонт является нормой.
Согласен, чопик и в медицине первое дело. Ко мне когда с поносом обращаются тоже выдаю. Пока с диагнозом разберешься, пока лечение назначишь... короче в столе всегда несколько штук лежат и тоже разного размера.
Это старый способ.Причём здесь ирония с "инновацией"?