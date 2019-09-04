Найдены тела пилотов разбившегося Су-25

Летчики не успели катапультироваться из кабины самолета Су-25, упавшего в Ставропольском крае, сообщают "РИА Новости".

Тела летчиков были обнаружены в кабине, которая при ударе ушла в землю на глубину более 3 метров. Ее извлекли из воронки.

Самолет рухнул примерно в 38 километрах от Буденновска. В результате падения он взорвался.