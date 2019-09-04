Найдены тела пилотов разбившегося Су-25

Летчики не успели катапультироваться из кабины самолета Су-25, упавшего в Ставропольском крае, сообщают "РИА Новости".
Тела летчиков были обнаружены в кабине, которая при ударе ушла в землю на глубину более 3 метров. Ее извлекли из воронки.
Самолет рухнул примерно в 38 километрах от Буденновска. В результате падения он взорвался.
Комментарии
"По сведениям Минобороны, пилоты катапультировались, однако об их обнаружении сведений до сих пор не поступало." https://www.amic.ru/news/446072/
Делаем выводы насколько можно доверять словам минобороны.
Не сработала, похоже, катапульта.
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