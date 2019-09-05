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Грипп не пройдет. Чтобы сделать прививку, барнаульцам не нужно идти в поликлинику

, ИА "Амител"
Любой желающий может сделать прививку в мобильном медицинском комплексе

Утром 4 сентября на площади возле Дворца спорта появился передвижной медицинский комплекс. До 11 сентября все желающие могут сделать здесь прививку от гриппа. Для этого достаточно иметь с собой только паспорт, предварительно записываться не нужно. Выездная иммунизация населения организована при содействии министерства здравоохранения Алтайского края.

15 минут – и вы привиты

"А здесь прививки делают?" – присоединяются к очереди на вакцинацию прохожие. Затем следуют разговоры о том, как долго стоять и сколько времени ждать самой прививки. Ждать приходится не дольше четверти часа. Процедура занимает еще несколько минут. А в мобильный комплекс запускают сразу по три человека, поэтому и большая очередь просто не успевает скопиться.

Внутри медицинского грузовика две комнаты. Сначала пациенту предлагают заполнить анкету, а после врач проводит консультацию.

У вакцины, как и у каждого лекарства, есть противопоказания, поэтому прежде чем сделать прививку врачи проводят необходимые обследования. В частности, измеряют температуру тела и выясняют о возможной аллергии. Например, при аллергии на куриный белок, эту вакцину ставить нельзя. Пациентам, которые переболели простудой меньше двух недель назад, тоже придется подождать с прививкой. Ну а если все в порядке – в соседнем кабинете сделают укол в плечо. Вся процедура занимает не больше десяти минут.

"Мы используем вакцину отечественного производства, которая совершенно бесплатна для населения. Она разработана с учетом прогнозируемого вируса. В основном это вирус гриппа "А", – рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению крайздрава Жанна Вахлова.

"Я прививок не боюсь"

Жанна Вахлова отмечает, что пациенты очень довольны работой комплекса. Постоянно приходят новые люди, и возле грузовика не бывает пусто.

Действительно, в очереди за прививкой стоят люди разного возраста. Но все-таки большинство – старшее поколение. С готовностью отвечают, что про вакцинацию на площади Сахарова услышали утром из новостей по телевизору и радио и сразу же решили – пропустить такое никак нельзя.

"Про вакцинацию узнала сегодня утром по телевизору. Я прививаюсь от гриппа уже очень давно. До этого всегда ходила по месту жительства. Прививок не боюсь, я их активный сторонник. Считаю, что мне это помогает. Конечно, грипп бывает, но тяжело я уже очень давно не болела", – рассказала жительница Барнаула Ольга Ивановна, пока ждала своей очереди.

Бояться надо гриппа, а не прививок

Людям, которые являются ярыми противниками прививок и считают их вредными, врач рекомендует взглянуть на статистику.

"Грипп страшен своими осложнениями. В первую очередь это тяжелая пневмония. Она очень молниеносно развивается, иногда в течение суток. Не всегда человеку удается помочь. Поэтому лучше пройти вакцинацию. Даже в этом случае вы можете заболеть гриппом, но он пройдет легче и без осложнений. Если пять лет назад мы прививали 20% населения края, то сейчас прививаем 45%. И количество заболевших с течением времени снижается", – пояснила Жанна Вахлова.

По ее словам, в 2019 году от гриппа привились уже около 80 тысяч жителей Алтайского края. Из них 24 тысячи – в Барнауле. Вакцинация в поликлиниках началась с 15 августа. Всего в этом году планируют привить 1,2 млн человек. Это почти половина населения Алтайского края.

Мобильные комплексы – эффективный способ привлечь к вакцинации как можно больше людей. Такую форму работы впервые использовали в прошлом году и она уже показала хорошие результаты.

Мобильный медицинский комплекс возле Дворца спорта в Барнауле будет работать до 11 сентября включительно. Он открыт каждый день с 10:00 до 17:00.

А 7 сентября, в День города, в Барнауле задействуют еще два дополнительных мобильных пункта. Привиться от гриппа можно будет на набережной Оби и по адресу ул. Г. Исакова, 213.

Кроме того, 7 сентября передвижные  комплексы будут работать в Бийске, а 10, 11 и 12 сентября – в Новоалтайске.

Кстати, глава Роспотребнадзора Анна Попова 4 августа заявила, что с 1996 года, когда в России стали прививать население, заболеваемость гриппом в стране упала почти в 200 раз.

Напомним, бесплатно прививку от гриппа ставят детям с шестимесячного возраста, школьникам с 1 по 11 класс, студентам вузов и ссузов. А также лицам, которые находятся в зоне повышенного риска: медикам, работникам транспорта, коммунальной сферы, пенсионерам, беременным, призывникам, хроническим больным.

Также напомним, в 2019 году в больницы и поликлиники Алтайского края доставят 1,2 млн доз противогриппозной вакцины. Этого хватит, чтобы охватить 52% населения региона.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

5.09.2019 09:59
- гость -

А я то думал, кто у меня шприцы в подъезде раскидывает? А это оказывается люди прививки ставят

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5.09.2019 10:02
- гость -

что-то последнее время как-то навязчиво впаривают эти прививки от гриппа

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