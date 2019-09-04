Взрыв произошел на шахте в Донецке

Инцидент произошел вблизи шахты имени Скочинского в районе Донецка, сообщают "РИА Новости".

"Четвертого сентября, в 9.27, на территории, прилегающей к промышленной площадке поверхностного комплекса ОП "Шахта им. А.А. Скочинского" Государственного предприятия "Донецкая угольная энергетическая компания", произошел взрыв неустановленного предмета. В результате погиб сотрудник шахты 1964 года рождения", — говорится в сообщении пресс-службы Минугля самопровозглашенной ДНР.

На месте происшествия работают саперы, криминалисты, специальная комиссия и Гостехнадзор. Причины произошедшего устанавливаются.

Взрыв не повлиял на работу шахты.