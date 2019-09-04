Олимпийская сборная России по гребле тренируется в Барнауле

Шесть титулованных спортсменов начали тренировки на гребном канале Алтайской спортивной школы имени Константина Костенко, сообщает официальный сайт Алтайского края.

В составе делегации: каноисты Кирилл Шамшурин, Ксения Курач и Олеся Ромасенко, байдарочники Илья Зотов, Анастасия Панченко и Кира Степанова. Тренерский корпус представляют Александр Жданов и Александр Иванник.

"Сейчас поехали те, кто непосредственно претендует на попадание на Олимпийские игры в Токио. Наша задача на этих сборах — посмотреть, как проходит акклиматизация. На основе исследования конкретных спортсменов будут сделаны общие выводы". — отметила генеральный секретарь федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

В федерации отметили, что Барнаул рассматривается как основная площадка для подготовки к Олимпийским играм в Токио. Основное преимущество этой площадки — небольшая временная разница с Токио, которая составляет всего 2 часа.