Житель Алтайского края связал пасынка на чердаке в воспитательных целях

Инцидент произошел в Камне-на-Оби в августе 2017 года. Суд принял решение по делу, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Осужденный воспитывал своего ребенка и 13-летнего сына своей жены от первого брака. В воспитательных целях мужчина избил подростка шлангом, после чего привязал его к балке на чердаке и ушел, лишив мальчика возможности передвигаться.

Выбраться подростку помогли соседи, которые услышали крик о помощи.

Несовершеннолетнего изъяли из семьи. Сейчас он живет с родным отцом. Отчим мальчика вину признал частично и объяснил свои действия воспитательными целями.