Подростков на Урале задержали за планирование теракта в школе

Двое подростков обсуждали покупку оружия для совершения теракта в школе в Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Захват учебного учреждения в городе Кушве подростки обсуждали в социальной сети. Готовили план нападения и покупку оружия.

На данный момент оба задержаны. В отношении школьников заведено уголовное дело о подготовке к убийству двух и более лиц.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков предположил, что на столь серьезный шаг детей подтолкнула травля. В ходе следственных мероприятий будет установлено, какая психологическая работа проводилась с учащимися.