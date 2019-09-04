Apple планирует выпуск бюджетного iPhone в 2020 году

Новую линейку смартфонов, цена которых будет значительно ниже, планируют выпустить к весне следующего года, сообщает японское издание Nikkei.

Решение о разработке бюджетного аппарата было принято на фоне новости о первом снижении продаж iPhone в истории. В прошлом году компания уступила место лидера по продажам смартфонов производителю Huawei. Аналитики обуславливают потерю первенства американской компанией несколькими причинами. Первая – ценовая политика бренда. При запуске iPhone XS Max стоил 1099 долларов. генеральный директор компании Apple Тим Кук признал, что высокая цена повлияла на снижение продаж. Вторая причина, по мнению экспертов, – торговая война между Вашингтоном и Пекином, которая повлияла на потребительский спрос в Китае.

Apple попыталась стабилизировать ситуацию с продажей флагманов при помощи введения программы трейд-ин, но это не помогло вернуть первенство.

Новый iPhone будет иметь характеристики флагманских моделей. Снижение цены компания планирует достигать использованием более дешевых материалов, в том числе на смартфоны будет установлен более дешевый дисплей.