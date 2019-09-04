Депутат предложил в 25 раз увеличить в школах количество часов по изучению ПДД

Учащимся предлагают преподавать правила дорожного движения в среднем по 50 часов ежегодно, а не два урока, как сейчас, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского.
"Сегодня в школах основы безопасного поведения на дороге изучаются, но пока еще вскользь, в рамках общих предметов. Этой теме отводится лишь два часа и только в восьмом классе. Все остальное отдано на усмотрение местных органов управления образования", – отметил Афонский.
По его мнению, развитие юношеских автошкол не только поможет школьникам в профориентации и выборе будущей профессии, но и сформирует у них правильное отношение к безопасности на дороге.
К примеру, в Германии обучение детей основам ПДД проходит уже в детском саду, а затем продолжается в школе. Для учеников четвертых классов предусмотрен экзамен по управлению велосипедом. После него они получают соответствующий документ, который постоянно возят с собой.
"Позиция экспертов состоит в том, что преподавать учащимся правила дорожного движения нужно в среднем по 50 часов ежегодно. При этом сложность изучаемого материала должна возрастать – от поведения пешехода до правовых основ отношений с ГИБДД и водителями автомобилей", – подчеркнул Афонский.
Для этого необходимо использовать и игровую, и интерактивную формы обучения: мультфильмы, флеш-анимацию, компьютерное моделирование ДТП и видео с камер наблюдения, считает депутат.
Ранее Минпросвещения разработало план развития юношеских автошкол на 2019-2020 годы, одной из главных задач которых должно стать воспитание у несовершеннолетних ответственного поведения на дороге. План предполагает, что ученики смогут осваивать азы вождения автомобиля за школьной партой и получать права уже с 16 лет.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как за пять лет под колесами пьяного водителя исчезает город.
Комментарии
Бывают и у депутатов здравые мысли. ПДД должны знать -это увеличивает шансы на выживание
ПДД должны знать -это увеличивает шансы на выживание
Пока ГИБДД массово не возьмется за привитие культуры пешеходам и велосипедистам, толку от этих часов не особо много будет.
5.09.2019 06:56
Пионер
ГИБДД не сможет ничего сделать пока сами взрослые будут нарушать ПДД на глазах детей и не важно родители это или простые прохожие!
Пока дети будут видеть в новостях что очередной депутат сбил на смерть пьяный/сраный людей несясь на своей тачке и не получив никакого наказания, ничего не выйдет.
Культуру прививать надо не пешеходам, пионэр, а тем кто садится в транспортное средство и представляет угрозу жизни для людей. Пьянь давит за год целые города, и что??? Что сделало это правительство?? Запретило алкоголь? Участило медосмотр??? Сделало больше лежачих полицейских???
Нет, поставили больше камер чтобы доить, доить и доить...
5.09.2019 09:58
- гость -
Вам никогда пешеход не выходил прямо под колеса в неположенном месте? Ребенок не выбегал с тротуара, по которому идет мамаша с банкой пива в одной руке и телефоном возле уха в другой? Пьянь по среди дороги не встречалась? Какую мне культуру, по Вашему мнению надо прививать? За что меня доить? За то, что оттормаживаясь в "пол" спасаю жизни этим "культурным" людям (не беру во внимание ребенка, у него мамаша дура). У меня за тридцать лет всего два штрафа!
5.09.2019 09:58
- гость -
Вы из тех людей кому все должны? Не задумывались, что есть у человека не только права но и обязанности! Пешеход ОБЯЗАН переходить дорогу по пешеходному переходу и УБЕДИТЬСЯ, что ему уступают дорогу автомобили!
Вот вы невнимательно читали мой пост. Смешали все в кучу. Бывает все на дорогах. Но!!! Отвечает тот, кто сел в транспорт.
10.24
Именно на пешеходном переходе меня и сбили. Так что не вам мне рассказы рассказвать.
Но!!! Отвечает тот, кто сел в транспорт. нуну ПДД перечитай
Водителей надо жестче наказывать. Мою маму на пешеходном переходе сбили, когда она уже завершала переход и была в шаге от бордюра. Я сама много раз, переходя по пешеходным переходам и даже регулируемым(!) сталкивалась с тем, что часть водителей пропускают, как и положено, но кто-то продалжает нестись, еще и увеличивая скорость! пролетая буквально перед носом.
Я чуть-чуть парочку дегенератов на пешике не стоптал. Было желание догнать и изувечить.
Видели, как коровы дорогу переходят? Вот и некоторые пешеходы так же. А детей надо учить ПДД, чтобы не выросли такие коровы.
Автопилотов надо прессовать, а то житья от них давно нет, мало того что загасчитаютзованность большая, так и они ещё считают что пешеходы должны перед ними раболепствовать.
Загазованность, опечатка выше....
5.09.2019 12:03
- гость -
Видели, как коровы дорогу переходят? Вот и некоторые пешеходы так же. А детей надо учить ПДД, чтобы не выросли такие коровы.
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Регулярно вижу неадкватов за рулём. Которые несутся, как ужаленные, не обращая внимания ни на знаки, ни на разметку. Считаю таких надо отстреливать как бешеных собак.
А вот пешеходы мне никаки не мешают, ещё ни один из них никого насмерть не сбил.
"Регулярно вижу неадкватов за рулём. "
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Я тоже вижу и что? Вообще процент неадекватов за рулём и без руля примерно одинаков. Но без руля неадекватов всё же побольше, потому что большинство водил знают ПЛД или хотя бы что-то слышали про ПДД и периодически проходят медкомиссию, а пешеходы участвуют в дорожном движении без всякой подготовки и ограничений.
И ещё, самое главное забыл. Любой водила бывает также и пешеходом и знает тему с двух сторон, в отличие от пешеходов.