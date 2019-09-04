Депутат предложил в 25 раз увеличить в школах количество часов по изучению ПДД

Учащимся предлагают преподавать правила дорожного движения в среднем по 50 часов ежегодно, а не два урока, как сейчас, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского.

"Сегодня в школах основы безопасного поведения на дороге изучаются, но пока еще вскользь, в рамках общих предметов. Этой теме отводится лишь два часа и только в восьмом классе. Все остальное отдано на усмотрение местных органов управления образования", – отметил Афонский.

По его мнению, развитие юношеских автошкол не только поможет школьникам в профориентации и выборе будущей профессии, но и сформирует у них правильное отношение к безопасности на дороге.

К примеру, в Германии обучение детей основам ПДД проходит уже в детском саду, а затем продолжается в школе. Для учеников четвертых классов предусмотрен экзамен по управлению велосипедом. После него они получают соответствующий документ, который постоянно возят с собой.

"Позиция экспертов состоит в том, что преподавать учащимся правила дорожного движения нужно в среднем по 50 часов ежегодно. При этом сложность изучаемого материала должна возрастать – от поведения пешехода до правовых основ отношений с ГИБДД и водителями автомобилей", – подчеркнул Афонский.

Для этого необходимо использовать и игровую, и интерактивную формы обучения: мультфильмы, флеш-анимацию, компьютерное моделирование ДТП и видео с камер наблюдения, считает депутат.

Ранее Минпросвещения разработало план развития юношеских автошкол на 2019-2020 годы, одной из главных задач которых должно стать воспитание у несовершеннолетних ответственного поведения на дороге. План предполагает, что ученики смогут осваивать азы вождения автомобиля за школьной партой и получать права уже с 16 лет.

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