Люди с татуировками более импульсивные, выяснили ученые

Обладатели татуировок более склонны спешить и не задумываться о последствиях своих поступков, чем те, кто не желает наносить на тело изображения, передает ТАСС со ссылкой на The Times.
В эксперименте канадских ученых приняли участие более тысячи человек, из которых у 255 были различные татуировки, а 781 не стали наносить их на свое тело.
Добровольцам предложили сделать выбор: либо они получали 1 доллар в течение 18 часов, либо зарабатывали постоянно увеличивающуюся денежную сумму – с 1,05 до 2,5 доллара – на протяжении трех недель. Основное внимание эксперты сосредоточили на определении конкретного времени, когда второй вариант становился более предпочтительным для добровольцев.
Результаты показали, что люди без татуировок выбирали второй вариант раньше и останавливались, когда получали 1,55 доллара. А участники, которые предпочитали татуировать себя, принимали аналогичное решение лишь тогда, когда сумма их выручки достигала 2 долларов.
Более того, ученые обнаружили, что в целом они вели себя более иррационально и иногда возвращались к первому варианту при наличии крупных сумм.
На втором этапе исследования ученые провели еще один тест на импульсивность. Той же группе людей задавали простые вопросы, очевидные ответы на которые являлись неправильными. Результаты показали, что татуированные респонденты намного чаще торопились и отвечали неверно
В настоящее время, как подчеркивают ученые, "желание иметь татуировку – одна из самых значительных культурных тенденций на Западе".
Ранее Amic.ru рассказывал, что "кололи" себе президенты, вожди и императрицы. К примеру, на груди Сталина был череп.
Комментарии
Люди с партаками - бестолковые и не понимают, чего они с собой наделали.
Как в старом анекдоте. Умом нужно выделяться, умом!
а что они с собой наделали?
методика исследований глупая
наступит время, когда людей с татуировками будет больше, чем без них
а что они с собой наделали?
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я другой гость, но отвечу
они запортачили/напортачили/испортили
я конечно очень рад за первого гостя что он такой толковый и всё понимает, но так и хочется сказать: а тебе не все равно что кто-то с собой что-то делает? что за идиотская совковая привычка больше смотреть за другими, чем за самим собой...
конечно проще хаять другого человека
Татуировки - показатель недалекости человека, особенно у женщин. Если чел не в состоянии оценивать свои поступки, ведется на стадную моду - это о многом говорит. Мне с таким точно не по пути, и так недалеких слишком много, поколение пепси подросло, ни петь, ни свистеть, одни понты.
Лучше быть татуированным идеальным человеком, чем тихой тварью с чистой кожей.
Лучше быть татуированным идеальным человеком, чем тихой тварью с чистой кожей.
***
Но всё больше попадаются конченные твари с татухами, а идеальных людей что-то не видать вообще. "Кто видит ангелов- не видит птиц"... как-то так.
Cколько было женщин, со мной мужу изменявшие, все запортаченные.
Жоржик, показатель недалёкости и скудности ума - это ваш пост на эту тему. Скорее это не вам с ними не по пути, а им с такой занудой как вы не о чем разговаривать. Да и не за чем...
Рабов в Древнем Риме татуировали, скотоводы татуировали, клеймили (шрамировали) свою скотину, вставляли им в нос и уши кольца и бирки- вот откуда пошла мода на боди-"модификации". Все заводчики собачьих питомников всегда наносили татуировку на внутреннюю сторону ляжки собакам питомника... Так что не обольщайтесь, размалёванные... вы добровольно признали себя ... догадайтесь, кем
Митенька, выдыхай... это называется клеймо. А татуировка всегда служила не только украшением, но и знаком племени, рода, тотема, указывала социальную принадлежность ее обладателя, а кроме того, наделялась определенной магической силой...
Так что если что-то не догоняешь - лучше молчи, за умного сойдёшь...
5.09.2019 11:54
- гость -
***
Сам(о) и подтвердил(о), что татухи- признак дикаря
Митя, вот прав был Фёдор Михайлович на счёт таких как ты: "И с чего я взял давеча, что вы идиот! Вы замечаете то, чего другие никогда не заметят. С вами поговорить бы можно, но... лучше не говорить!"
никогда не осуждайте других людей за то, что они отличаются от вас...ну, не нравятся вам татуировки-так никто вас и не заставляет их делать, но другой человек-другой космос и ему это нравятся...никогда не судите о человеке по его внешнему виду, обманетесь....
О, "умные" подтянулись. Уже набили себе улей с пчёлками на ягодицах и бабочку на копчике?
Митенька, а почему умные в кавычках? ни улья, ни пчОлкофф, ни бабочкоф ))
По большому счёту, тебе-то что за беда, что кто-то имеет тату??? Этот человек у тебя денег занял на это? Или твой высокохудожественный вкус горчит, когда ты видишь тату? Так вот, у каждого свой вкус, кому-то, могут не нравиться твои уши и нос, но это не значит, что ты никчёмный человек )))
не тратьте впустую время... там броня... не достучаться
Татуироваться-тело поганить.Нашли место для росписей.
вы язык свой уже испоганили, а это гораздо хуже....