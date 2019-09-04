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Люди с татуировками более импульсивные, выяснили ученые

, ИА "Амител"
В эксперименте канадских ученых приняли участие более тысячи человек
Желание иметь татуировку – одна из самых значительных культурных тенденций / Фото: inshe.tv

Желание иметь татуировку – одна из самых значительных культурных тенденций / Фото: inshe.tv

Обладатели татуировок более склонны спешить и не задумываться о последствиях своих поступков, чем те, кто не желает наносить на тело изображения, передает ТАСС со ссылкой на The Times.

В эксперименте канадских ученых приняли участие более тысячи человек, из которых у 255 были различные татуировки, а 781 не стали наносить их на свое тело.

Добровольцам предложили сделать выбор: либо они получали 1 доллар в течение 18 часов, либо зарабатывали постоянно увеличивающуюся денежную сумму – с 1,05 до 2,5 доллара – на протяжении трех недель. Основное внимание эксперты сосредоточили на определении конкретного времени, когда второй вариант становился более предпочтительным для добровольцев.

Результаты показали, что люди без татуировок выбирали второй вариант раньше и останавливались, когда получали 1,55 доллара. А участники, которые предпочитали татуировать себя, принимали аналогичное решение лишь тогда, когда сумма их выручки достигала 2 долларов.

Более того, ученые обнаружили, что в целом они вели себя более иррационально и иногда возвращались к первому варианту при наличии крупных сумм.

На втором этапе исследования ученые провели еще один тест на импульсивность. Той же группе людей задавали простые вопросы, очевидные ответы на которые являлись неправильными. Результаты показали, что татуированные респонденты намного чаще торопились и отвечали неверно

В настоящее время, как подчеркивают ученые, "желание иметь татуировку – одна из самых значительных культурных тенденций на Западе".

Ранее Amic.ru рассказывал, что "кололи" себе президенты, вожди и императрицы. К примеру, на груди Сталина был череп.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

4.09.2019 23:01
- гость -

Люди с партаками - бестолковые и не понимают, чего они с собой наделали.

0  1
5.09.2019 06:17
Гость

Как в старом анекдоте. Умом нужно выделяться, умом!

0  1
5.09.2019 09:21
4.09.2019 23:01 - гость

а что они с собой наделали?

0  0
5.09.2019 09:59
- гость -

методика исследований глупая
наступит время, когда людей с татуировками будет больше, чем без них

0  0
5.09.2019 10:00
- гость -

а что они с собой наделали?
---
я другой гость, но отвечу
они запортачили/напортачили/испортили

0  0
5.09.2019 10:09
- гость -

я конечно очень рад за первого гостя что он такой толковый и всё понимает, но так и хочется сказать: а тебе не все равно что кто-то с собой что-то делает? что за идиотская совковая привычка больше смотреть за другими, чем за самим собой...

0  0
5.09.2019 10:19
- гость -

конечно проще хаять другого человека

0  0
5.09.2019 10:34
Жоржик

Татуировки - показатель недалекости человека, особенно у женщин. Если чел не в состоянии оценивать свои поступки, ведется на стадную моду - это о многом говорит. Мне с таким точно не по пути, и так недалеких слишком много, поколение пепси подросло, ни петь, ни свистеть, одни понты.

0  0
5.09.2019 10:36
- гость -

Лучше быть татуированным идеальным человеком, чем тихой тварью с чистой кожей.

0  0
5.09.2019 10:42
Митенька ржевский

Лучше быть татуированным идеальным человеком, чем тихой тварью с чистой кожей.
***
Но всё больше попадаются конченные твари с татухами, а идеальных людей что-то не видать вообще. "Кто видит ангелов- не видит птиц"... как-то так.

0  0
5.09.2019 11:11
Кот.Без сапог.

Cколько было женщин, со мной мужу изменявшие, все запортаченные.

0  0
5.09.2019 11:20
- гость -

Жоржик, показатель недалёкости и скудности ума - это ваш пост на эту тему. Скорее это не вам с ними не по пути, а им с такой занудой как вы не о чем разговаривать. Да и не за чем...

0  0
5.09.2019 11:45
Митенька ржевский

Рабов в Древнем Риме татуировали, скотоводы татуировали, клеймили (шрамировали) свою скотину, вставляли им в нос и уши кольца и бирки- вот откуда пошла мода на боди-"модификации". Все заводчики собачьих питомников всегда наносили татуировку на внутреннюю сторону ляжки собакам питомника... Так что не обольщайтесь, размалёванные... вы добровольно признали себя ... догадайтесь, кем

0  0
5.09.2019 11:54
- гость -

Митенька, выдыхай... это называется клеймо. А татуировка всегда служила не только украшением, но и знаком племени, рода, тотема, указывала социальную принадлежность ее обладателя, а кроме того, наделялась определенной магической силой...
Так что если что-то не догоняешь - лучше молчи, за умного сойдёшь...

0  0
5.09.2019 12:22
Митенька ржевский

5.09.2019 11:54
- гость -
***
Сам(о) и подтвердил(о), что татухи- признак дикаря

0  0
5.09.2019 12:53
- гость -

Митя, вот прав был Фёдор Михайлович на счёт таких как ты: "И с чего я взял давеча, что вы идиот! Вы замечаете то, чего другие никогда не заметят. С вами поговорить бы можно, но... лучше не говорить!"

0  0
5.09.2019 13:02
Зануда

никогда не осуждайте других людей за то, что они отличаются от вас...ну, не нравятся вам татуировки-так никто вас и не заставляет их делать, но другой человек-другой космос и ему это нравятся...никогда не судите о человеке по его внешнему виду, обманетесь....

0  0
5.09.2019 13:19
Митенька ржевский

О, "умные" подтянулись. Уже набили себе улей с пчёлками на ягодицах и бабочку на копчике?

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5.09.2019 13:59
Зануда

Митенька, а почему умные в кавычках? ни улья, ни пчОлкофф, ни бабочкоф ))
По большому счёту, тебе-то что за беда, что кто-то имеет тату??? Этот человек у тебя денег занял на это? Или твой высокохудожественный вкус горчит, когда ты видишь тату? Так вот, у каждого свой вкус, кому-то, могут не нравиться твои уши и нос, но это не значит, что ты никчёмный человек )))

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5.09.2019 14:29
Зануде

не тратьте впустую время... там броня... не достучаться

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5.09.2019 14:57
- гость -

Татуироваться-тело поганить.Нашли место для росписей.

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5.09.2019 15:00
5.09.2019 14:57 - гость

вы язык свой уже испоганили, а это гораздо хуже....

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