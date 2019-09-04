Люди с татуировками более импульсивные, выяснили ученые

Обладатели татуировок более склонны спешить и не задумываться о последствиях своих поступков, чем те, кто не желает наносить на тело изображения, передает ТАСС со ссылкой на The Times.

В эксперименте канадских ученых приняли участие более тысячи человек, из которых у 255 были различные татуировки, а 781 не стали наносить их на свое тело.

Добровольцам предложили сделать выбор: либо они получали 1 доллар в течение 18 часов, либо зарабатывали постоянно увеличивающуюся денежную сумму – с 1,05 до 2,5 доллара – на протяжении трех недель. Основное внимание эксперты сосредоточили на определении конкретного времени, когда второй вариант становился более предпочтительным для добровольцев.

Результаты показали, что люди без татуировок выбирали второй вариант раньше и останавливались, когда получали 1,55 доллара. А участники, которые предпочитали татуировать себя, принимали аналогичное решение лишь тогда, когда сумма их выручки достигала 2 долларов.

Более того, ученые обнаружили, что в целом они вели себя более иррационально и иногда возвращались к первому варианту при наличии крупных сумм.

На втором этапе исследования ученые провели еще один тест на импульсивность. Той же группе людей задавали простые вопросы, очевидные ответы на которые являлись неправильными. Результаты показали, что татуированные респонденты намного чаще торопились и отвечали неверно

В настоящее время, как подчеркивают ученые, "желание иметь татуировку – одна из самых значительных культурных тенденций на Западе".

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