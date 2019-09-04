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Путин назвал "придурками" тех, кто считает Дальний Восток балластом

, ИА "Амител"
Глава Якутии сказал президенту, что некоторые считают Дальний Восток обузой России
Путин предложил говорить о сегодняшнем развитии Дальнего Востока / Фото: sm-news.ru

Путин предложил говорить о сегодняшнем развитии Дальнего Востока / Фото: sm-news.ru

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума выступил в защиту Дальнего Востока и предложил жить реалиями XXI века, сообщается в Twitter "Кремлевский пул РИА".

На мероприятии глава Якутии Айсен Николаев сказал, что Дальний Восток – это, по мнению некоторых, балласт, требующий только бюджетных вливаний.

"Нужен ли России Дальний Восток? Казалось бы, ответ на этот вопрос сегодня абсолютно очевиден. Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток – это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний. В недалеком прошлом", – сказал Николаев.

Путин прервал Николаева: "Не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю".

Глава Якутии отметил, что это было четверть века назад.

"Ну, четверть века назад мало ли там чего делали. Давайте будем говорить о сегодняшнем", – парировал Путин.

В прошлом году Путин перенес столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

5.09.2019 07:07
гость

конечно, нефти там нет, но налоги не хуже

1  1
5.09.2019 07:16
- гость -

Ну если какой-нибудь образованный президент цивилизованной страны такое сказал, то это бы была новость, а этот и не такое говорил.

1  1
5.09.2019 08:44
месный

если уж за балласт то это скорее всего чечня дагестан и прочие абхазии, это скорее даже хуже чем балласт походу

1  1
5.09.2019 08:57
- гость -



если уж за балласт то это скорее всего чечня дагестан и прочие абхазии, это скорее даже хуже чем балласт походу
---------
бгг..


Алтайские край попал в пятерку самых дотационных регионов России

Лидером по дотациям станет Дагестан — он получит из бюджета 66,3 млрд рублей, на втором Якутия (46,9 млрд), на третьем — Камчатский край (37,4 млрд).

Четвертое место заняла Чечня (30,4 млрд), пятерку замкнул Алтайский край — 28,6 млрд рублей, пишет Лента.ру.

0  1
5.09.2019 09:00
- гость -

Якутам дальний восток не нужен, это понятно. Они хватанули месторождения алмазов и места скопления бивней мамонтов, успешно наживаются на этом, зачем им делиться с ДВ. Вообще наши богатеи становятся жаднее и жаднее, никто не хочет делиться и обустраивать страну.

0  1
5.09.2019 09:01
- гость -

Вот так, при этом еще и дотационные, хахаха

0  0
5.09.2019 09:06
АБОРИГЕН

Он так сказал только в том разрезе мол зачем это озвучивать лишний раз, это ведь и так очевидно.

0  0
5.09.2019 09:15
- гость -


- гость -

Якутам дальний восток не нужен, это понятно. Они хватанули месторождения алмазов и места скопления бивней мамонтов, успешно наживаются на этом, зачем им делиться с ДВ
-----------
Якутам от этого крохи перепадают. Все идет в москву

0  0
5.09.2019 09:17
- гость -

неприемлемо так говорить он же "президент", да уж 20 лет в топку
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ у нас правитель очень четко выражается.

0  0
5.09.2019 09:23
- гость -

балласт это цфо для всей остальной России матушки

0  0
5.09.2019 09:42
- гость -

5.09.2019 09:15
Якутам от этого крохи перепадают. Все идет в москву...

Ты с другой страны видно. Ничего из этого в москву не идет, все идет в китай мимо бюджета.

0  0
5.09.2019 13:26
Fkt

Главный баласт это Володя. С ним вся страна уже 6 лет не эффективна.

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