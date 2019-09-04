Путин назвал "придурками" тех, кто считает Дальний Восток балластом

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума выступил в защиту Дальнего Востока и предложил жить реалиями XXI века, сообщается в Twitter "Кремлевский пул РИА".
Путин на президиуме Госсовета дал определение придуркам и предложил губернаторам жить реалиями 21 века pic.twitter.com/zndOf9UkwA— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 сентября 2019 г.
На мероприятии глава Якутии Айсен Николаев сказал, что Дальний Восток – это, по мнению некоторых, балласт, требующий только бюджетных вливаний.
"Нужен ли России Дальний Восток? Казалось бы, ответ на этот вопрос сегодня абсолютно очевиден. Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток – это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний. В недалеком прошлом", – сказал Николаев.
Путин прервал Николаева: "Не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю".
Глава Якутии отметил, что это было четверть века назад.
"Ну, четверть века назад мало ли там чего делали. Давайте будем говорить о сегодняшнем", – парировал Путин.
В прошлом году Путин перенес столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.
Комментарии
конечно, нефти там нет, но налоги не хуже
Ну если какой-нибудь образованный президент цивилизованной страны такое сказал, то это бы была новость, а этот и не такое говорил.
если уж за балласт то это скорее всего чечня дагестан и прочие абхазии, это скорее даже хуже чем балласт походу
если уж за балласт то это скорее всего чечня дагестан и прочие абхазии, это скорее даже хуже чем балласт походу
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бгг..
Алтайские край попал в пятерку самых дотационных регионов России
Лидером по дотациям станет Дагестан — он получит из бюджета 66,3 млрд рублей, на втором Якутия (46,9 млрд), на третьем — Камчатский край (37,4 млрд).
Четвертое место заняла Чечня (30,4 млрд), пятерку замкнул Алтайский край — 28,6 млрд рублей, пишет Лента.ру.
Якутам дальний восток не нужен, это понятно. Они хватанули месторождения алмазов и места скопления бивней мамонтов, успешно наживаются на этом, зачем им делиться с ДВ. Вообще наши богатеи становятся жаднее и жаднее, никто не хочет делиться и обустраивать страну.
Вот так, при этом еще и дотационные, хахаха
Он так сказал только в том разрезе мол зачем это озвучивать лишний раз, это ведь и так очевидно.
- гость -
Якутам дальний восток не нужен, это понятно. Они хватанули месторождения алмазов и места скопления бивней мамонтов, успешно наживаются на этом, зачем им делиться с ДВ
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Якутам от этого крохи перепадают. Все идет в москву
неприемлемо так говорить он же "президент", да уж 20 лет в топку
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ у нас правитель очень четко выражается.
балласт это цфо для всей остальной России матушки
5.09.2019 09:15
Якутам от этого крохи перепадают. Все идет в москву...
Ты с другой страны видно. Ничего из этого в москву не идет, все идет в китай мимо бюджета.
Главный баласт это Володя. С ним вся страна уже 6 лет не эффективна.