Путин назвал "придурками" тех, кто считает Дальний Восток балластом

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума выступил в защиту Дальнего Востока и предложил жить реалиями XXI века, сообщается в Twitter "Кремлевский пул РИА".

Путин на президиуме Госсовета дал определение придуркам и предложил губернаторам жить реалиями 21 века pic.twitter.com/zndOf9UkwA — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 сентября 2019 г.

На мероприятии глава Якутии Айсен Николаев сказал, что Дальний Восток – это, по мнению некоторых, балласт, требующий только бюджетных вливаний.

"Нужен ли России Дальний Восток? Казалось бы, ответ на этот вопрос сегодня абсолютно очевиден. Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток – это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний. В недалеком прошлом", – сказал Николаев.

Путин прервал Николаева: "Не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю".

Глава Якутии отметил, что это было четверть века назад.

"Ну, четверть века назад мало ли там чего делали. Давайте будем говорить о сегодняшнем", – парировал Путин.

В прошлом году Путин перенес столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.