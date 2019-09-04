Владимир Мединский: когда взрослые читают комиксы - это убожество

На открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки Мединский рассказал, что он плохо относится к комиксам и считает, что они ориентированы на детей, сообщают "РИА Новости".

Комикс — это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Что такое комиксы? В принципе, как вам сказать, это не еда. Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи или восьми лет, но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством", — заявил министр.

В разговоре о том, что История России должна преподаваться более простым языком, он так же исключил возможность использования комиксов.