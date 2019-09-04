Сергей Безруков предложил "брать мзду" за прокат зарубежного кино в России

Помимо ситуации с прокатом, Безрукова беспокоит и отсутствие детского контента на телевидении, сообщает ТАСС.
"Мы на своей территории, мы в России договариваемся, чтобы подвигали западную премьеру, уговариваем. Как можем подвигаем, но ситуация до сих пор не решена. Если бы, допустим, проблема была решена в плане мзды. Вот если начать брать мзду, я серьезно, за прокат на нашем рынке", – высказался актер на пресс-конференции.
Безруков также упомянул о ситуациях, в которых Министерство культуры договаривалось с прокатчиком о переносе дат кинокартин, потому что на одну дату выпадало несколько релизов.
Комментарии
- Я снимаю шляпу
-, Федор, все прекрасно это знают.
Интервью с Бондарчуком. КВН
может не тратить млрды на наше кино
Актер обеспокоен тем, что российское кино вынуждено бороться за прокат на западе
А может стоит снимать качественное кино? Да не, глупость какая-то.
А почему некачественное западное в наших кинотеатрах безплатно крутят, а там у них за все плати. Берите мзду равноценную, чтобы было чем платить за прокат у них нашего кино. Молодежь зарубежная историю по кино усваивает, обязательно надо показывать нашу версию.
У нас уже есть один собиратель мзды, этакий жизни учитель, с увядающей растительностью под носом. Теперь еще один мзды захотел. Видимо и Безрукову ''осинь кусать хосися'', денежку получать с того, что другие сделали, исключительно в целях патриотизьма, разумеется.
Сначала научитесь снимать фильмы, включаешь ТВ раз в год, и понимаешь, что зря включил, на всех каналах дe6ильные сериалы. С фильмами в кинотеатрах дела не лучше. Один деятель уже собирает по 1%, нужно поднять до 5%, НДС и песн возраст подняли, чем "мигалковский налог" хуже?
20.26
Считаете, что западное кино лучше нашего???
сериалы, однозначно, круче снимают там-ходячие мертвецы, менталист и т.д
5.09.2019 10:36
АбраКадабра
Конечно лучше! Современные западные фильмы гораздо лучше современных российских. Кто считает иначе, тот... Мединский.
Походу на него Михалков чихнул...