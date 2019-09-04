Сергей Безруков предложил "брать мзду" за прокат зарубежного кино в России

Помимо ситуации с прокатом, Безрукова беспокоит и отсутствие детского контента на телевидении, сообщает ТАСС.

"Мы на своей территории, мы в России договариваемся, чтобы подвигали западную премьеру, уговариваем. Как можем подвигаем, но ситуация до сих пор не решена. Если бы, допустим, проблема была решена в плане мзды. Вот если начать брать мзду, я серьезно, за прокат на нашем рынке", – высказался актер на пресс-конференции.

Безруков также упомянул о ситуациях, в которых Министерство культуры договаривалось с прокатчиком о переносе дат кинокартин, потому что на одну дату выпадало несколько релизов.