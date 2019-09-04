Вынесли на матрасе на улицу: прикованного к кровати онкобольного лишили жилья в Сочи

Действия властей попросил проверить уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак, сообщает ТАСС.

"Направил обращения в администрацию Сочи и прокуратуру Краснодарского края о необходимости дать правовую оценку. Человека на улицу выставлять нельзя. То, что человек болен, — это придает этой ситуации особый цинизм, с моей точки зрения. Как можно так поступить с онкобольным в лежачем состоянии, который после химиотерапии?" — сказал омбудсмен.

Андрея Мартынова и его супругу переселили в пансионат "Нептун" в 2011 году, после того как их дом снесли для проведения Олимпийских игр. Здание пансионата решили продать и семье стали звонить приставы с требованием выселиться.

В местных СМИ сообщалось, что мужчину, прикованного к постели буквально на матрасе вынесли на улицу и оставили у дверей. Говорилось и о том, что семье не предложили другое жилье, а двери пансионата запечатали не дав забрать личные вещи. Портал "Кавказский узел" опубликовал видеозапись, на которой Андрей Мартынов в окружении приставов и сотрудников полиции лежит на тротуаре.

Администрация города, в свою очередь, говорит о том, что Мартынову предлагали госпитализацию с дальнейшим размещением в медицинском учреждении. Мужчина отказался. Так же мэрия сообщила, что после выселения семьи из собственного дома в 2010 году, Мартынову предлагали работу и комнату в общежитии.

"Помимо этого, Мартынову было предложено трудоустроиться в муниципальную организацию с дальнейшим размещением семьи в общежитии, но и от данного предложения Мартынов А.П. отказался. Отказавшись от всех предложений администрации и заселившись в муниципальный маневренный фонд, в течение всех этих лет Мартыновы не предприняли никаких мер для самостоятельного решения вопроса", — сообщает администрация порталу "РИА Новости".

После ночи, проведенной на улице, семья Мартыновых вернулась в пансионат. Жена Андрея вскрыла опечатанное здание и занесла мужа в комнату, сообщает "Кавказский узел".