Депутат, слесарь, директор: кого занесли на Доску почета в Барнауле

В Барнауле обновили Доску почета "Слава и гордость Барнаула", сообщает городская мэрия.
В нее включили 27 местных жителей и 16 творческих и производственных коллективов, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие города.
В их число попали как чиновники и руководящий состав предприятий, так и труженики различных профессий.
Среди них есть госслужащие, директора, депутат городской думы, варщик асфальта, врач, председатель ТОС, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, спортсменка, учащаяся лицея, учитель биологии и другие. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Участников мероприятия поздравил первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк.
"Люди, чья работа способствует развитию и процветанию малой родины, кто хранит и приумножает славные трудовые и духовные традиции Барнаула, – отметил заслуги собравшихся Франк. – Всех вас объединяет любовь к родному городу, высокий профессионализм, постоянное самосовершенствование. За вашими достижениями стоят годы кропотливого труда".
Комментарии
Бетенькова
Рената Юрьевна - учащаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №101» г.Барнаула
вот за какие заслуги, а?
или папа проплатил?
Да кто на неё смотрит на доску эту. При капитализме почёт тому, у кого карман толще. А к тем, кто работает за 3 копейки как к лохам относятся.
Юрий Бетеньков, председатель комитета по транспорту и экспедированию Алтайской торгово-промышленной палаты, руководитель Союза перевозчиков Алтая.......
есть такая мысль, что она ("случайно" его дочь........
Хотя она, конечно, молодец диплом 1 степени в Олимпиаде по биологии получила))))