Депутат, слесарь, директор: кого занесли на Доску почета в Барнауле

В Барнауле обновили Доску почета "Слава и гордость Барнаула", сообщает городская мэрия.

В нее включили 27 местных жителей и 16 творческих и производственных коллективов, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие города.

В их число попали как чиновники и руководящий состав предприятий, так и труженики различных профессий.

Среди них есть госслужащие, директора, депутат городской думы, варщик асфальта, врач, председатель ТОС, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, спортсменка, учащаяся лицея, учитель биологии и другие. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Участников мероприятия поздравил первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк.

"Люди, чья работа способствует развитию и процветанию малой родины, кто хранит и приумножает славные трудовые и духовные традиции Барнаула, – отметил заслуги собравшихся Франк. – Всех вас объединяет любовь к родному городу, высокий профессионализм, постоянное самосовершенствование. За вашими достижениями стоят годы кропотливого труда".