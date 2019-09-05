Изгнанный из пансионата онкобольной получил новое жилье в Сочи

Онкобольной житель Сочи Андрей Мартынов, которого судебные приставы выселили из пансионата прямо на улицу, после резонанса в СМИ получил временное жилье из муниципального фонда по решению мэра Анатолия Пахомова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"По поручение главы города Сочи мы приступили к решению вопроса обеспечения жилым помещением Андрея Павловича Мартынова, поскольку самостоятельно из сложившейся ситуации ему не выбраться, – прокомментировала замглавы города Марина Бралюк.

Как уточняет РИА "Новости", администрация города после сноса самовольно возведенного дома Мартынова в 2010 году предлагала ему взамен три варианта земельных участков, но получила отказ.

Не нашли отклика у жителя Сочи и предложения трудоустроиться в муниципальную организацию для проживания в ее общежитии.

"Отказавшись от всех предложений администрации и заселившись в муниципальный маневренный фонд, в течение всех этих лет Мартыновы не предприняли никаких мер для самостоятельного решения вопроса", – констатировали в мэрии.

Ранее "Кавказский узел" сообщил, что суд принял решение выселить из закрывающегося пансионата семью Мартыновых без предоставления альтернативного жилья. После отказа добровольно покинуть помещение, из-за того что нет денег снимать квартиру, прибыли приставы.

В ответ Мартынов вызвал полицию, заявив, что из-за тяжелой болезни он обессилен и не может самостоятельно покинуть жилье.

Прибывшие стражи правопорядка помогли приставам исполнить судебное предписание – приняли участие в выносе лежащего на матрасе мужчины на улицу.

"Приставы и полицейские опечатали дверь, где лежат наши вещи и жизненно необходимые лекарства Андрея, и уехали, не оставив нам никакого документа о том, что нас выселили", – пожаловалась на действия органов власти жена Мартынова.

К счастью, после шумихи вокруг сложившейся ситуации жилищная проблема благополучно разрешилась с предоставлением временного жилья.

"Это лучше, чем в пансионате, где мы с 2016 года живем без света и без воды, – сказал Андрей Мартынов. – Это нас устраивает, мы будем переезжать".