Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".

После сообщений СМИ о том, что у нее обнаружен рак мозга, Заворотнюк пропала из медиапространства, проигнорировав множество публичных мероприятий, и отменила свое участие в спектакле "Все мужчины делают это".

На прямой вопрос, правдивы ли слухи о болезни, актриса не произнесла ни слова. Тогда корреспондент уточнил, сможет ли она принять участие в мероприятии, например.

"Нет, пока нет", – ответила Заворотнюк и положила трубку.

При этом журналист отметил, что ее голос звучал "хрипло, как у очень больного человека".