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Алтайских экс-полицейских будут судить за помощь в отмывании 520 млн рублей

, ИА "Амител"
Организатор группы в июне 2019 года приговорен к 2,5 годам условно с испытательным сроком на три года
С 2014 по 2016 год было отмыто более 520 млн рублей / Фото: ru.depositphotos.com

С 2014 по 2016 год было отмыто более 520 млн рублей / Фото: ru.depositphotos.com

В Барнауле завершено расследование в отношении участников преступной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"В 2014 году предприниматель в городе Барнауле разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии. Для этого он организовал на территории Алтайского края преступную группу из пяти человек", – рассказали в ведомстве.

В эту группу также входили заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

С 2014 по 2016 год было отмыто более 520 млн рублей. За это выплачивалось вознаграждение в размере от 3 до 7%. Всего доход группы составил более 25 млн рублей.

Организатор группы в июне 2019 года приговорен к 2,5 годам условно с испытательным сроком на три года. Остальные участники своей вины не признали. Замначальника ОЭБ отстранен от исполнения должностных обязанностей на время проведения служебной проверки. Оперуполномоченный был уволен по отрицательным мотивам.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

5.09.2019 10:03
- гость -

"условно с испытательным сроком"

Ну а что, они же просто жулики. В интернете ничего не писали, шлемы у росгвардейцев не трогали. Достойное наказание.

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5.09.2019 10:08
- гость -

Ониж менты, кто же их посадит!

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5.09.2019 10:28
гость

Условно получил не мент, а предприниматель, который сдал ментов. Получил условно наверное потому что судья посчитал, что сдать ментов это достойный поступок

0  0
5.09.2019 11:38
- гость -

А фамилии где

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5.09.2019 12:51
- гость -

11:38
- гость -
А фамилии где

Они бесфамильные, как агент Кей и агент Джей или проходят по делу под личными номерами.

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