Скворцова в пятницу 13-го проведет прямой эфир и расскажет россиянам о здоровье

13 сентября в 10:00 по московскому времени состоится прямой эфир "Министр на связи", в ходе которого глава Минздрава Вероника Скворцова ответит на вопросы, касающиеся сферы охраны здоровья, сообщает ведомство.

"Если вы давно не решались задать интересующий вас вопрос и получить ответ лично от министра здравоохранения Российской Федерации, то присылайте вопросы на адрес nasvyazi@rosminzdrav.ru", – говорится в сообщении.

Где именно состоится прямой эфир, не уточняется.

Ранее Скворцова рассказала, что рост продолжительности жизни россиян превышает все мировые показатели.

"За прошедшие семь месяцев мы увеличили продолжительность жизни очень существенно. У женщин уже 78,5 года, у мужчин на десять лет меньше – 68,5", – отметила министр

Следующий этап – увеличение продолжительность жизни до 80 лет.