Скворцова в пятницу 13-го проведет прямой эфир и расскажет россиянам о здоровье

13 сентября в 10:00 по московскому времени состоится прямой эфир "Министр на связи", в ходе которого глава Минздрава Вероника Скворцова ответит на вопросы, касающиеся сферы охраны здоровья, сообщает ведомство.
"Если вы давно не решались задать интересующий вас вопрос и получить ответ лично от министра здравоохранения Российской Федерации, то присылайте вопросы на адрес nasvyazi@rosminzdrav.ru", – говорится в сообщении.
Где именно состоится прямой эфир, не уточняется.
Ранее Скворцова рассказала, что рост продолжительности жизни россиян превышает все мировые показатели.
"За прошедшие семь месяцев мы увеличили продолжительность жизни очень существенно. У женщин уже 78,5 года, у мужчин на десять лет меньше – 68,5", – отметила министр
Следующий этап – увеличение продолжительность жизни до 80 лет.
Комментарии
Смутные догадки по поводу основной функции в правительстве мадам Скворцовой: бесперебойное снабжение членов правительства и аппарата правительства качественными веществами высшей очистки. По всему видно - справляется.
Ай да бабка! Ай да спец!
Вот и хлопотам конец!
Хоть вынай тебя из ступы —
Да министром во дворец!
Так же врать будет как и путин
5.09.2019 11:47
Злой дед
Так почитайте ее высказывания по поводу роста продолжительности жизни в России и увидите, что она уже врет, ну или бредит...
Кто видел честного политика?
Скворцову не пенсию
с виду милая женщина, а по сути сволочь
Что она может нам рассказать?! Мы всё сами видим, приходя в поликлинику ,ожидая очередь на Кт, УЗи ,фгс. Месяцами.
Пятница...13-е... и фото руки, которая хочет что то отобрать, или вырвать....((((
в отставку Путинских министров, вместе с Вованом!
и фото руки, которая хочет что то отобрать, или вырвать....
Не, пассы наводит.Колдуй баба, колдуй дед...