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Скворцова в пятницу 13-го проведет прямой эфир и расскажет россиянам о здоровье

, ИА "Амител"
Предлагается задать министру интересующий вопрос и получить ответ
Скворцова в ходе прямого эфира расскажет о здравоохранении / Фото: Alev.biz

Скворцова в ходе прямого эфира расскажет о здравоохранении / Фото: Alev.biz

13 сентября в 10:00 по московскому времени состоится прямой эфир "Министр на связи", в ходе которого глава Минздрава Вероника Скворцова ответит на вопросы, касающиеся сферы охраны здоровья, сообщает ведомство.

"Если вы давно не решались задать интересующий вас вопрос и получить ответ лично от министра здравоохранения Российской Федерации, то присылайте вопросы на адрес nasvyazi@rosminzdrav.ru", – говорится в сообщении.

Где именно состоится прямой эфир, не уточняется.

Ранее Скворцова рассказала, что рост продолжительности жизни россиян превышает все мировые показатели.

"За прошедшие семь месяцев мы увеличили продолжительность жизни очень существенно. У женщин уже 78,5 года, у мужчин на десять лет меньше – 68,5", – отметила министр

Следующий этап – увеличение продолжительность жизни до 80 лет.

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

5.09.2019 11:23
- гость -

Смутные догадки по поводу основной функции в правительстве мадам Скворцовой: бесперебойное снабжение членов правительства и аппарата правительства качественными веществами высшей очистки. По всему видно - справляется.

0  0
5.09.2019 11:42
- гость -

Ай да бабка! Ай да спец!
Вот и хлопотам конец!
Хоть вынай тебя из ступы —
Да министром во дворец!

0  0
5.09.2019 11:47
Злой дед

Так же врать будет как и путин

0  0
5.09.2019 11:52
- гость -


5.09.2019 11:47
Злой дед
Так почитайте ее высказывания по поводу роста продолжительности жизни в России и увидите, что она уже врет, ну или бредит...

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5.09.2019 11:53
- гость -

Кто видел честного политика?

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5.09.2019 11:58
- гость -

Скворцову не пенсию

0  0
5.09.2019 12:05
гость

с виду милая женщина, а по сути сволочь

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5.09.2019 12:09
- гость -

Что она может нам рассказать?! Мы всё сами видим, приходя в поликлинику ,ожидая очередь на Кт, УЗи ,фгс. Месяцами.

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5.09.2019 13:13
Дядька

Пятница...13-е... и фото руки, которая хочет что то отобрать, или вырвать....((((

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