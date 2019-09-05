Томенко объяснил, зачем Алтайскому краю третья федеральная трасса

Губернатор Виктор Томенко рассказал о причинах создания в Алтайском крае третьей федеральной трассы, сообщает "Интерфакс".

Речь идет о 400-километровом участке дороги от Барнаула до Павлодара через Павловск, Ребриху, Романово и Кулунду. Если он станет федеральной трассой, то финансировать его ремонт и содержание будут за счет федерального бюджета, а не краевого. Это поможет ежегодно экономить сотни миллионов рублей.

"Она запланирована и согласована с Минтрансом под передачу в федеральную собственность, – пояснил Томенко. – Как только она перейдет в федеральную собственность, то совсем по другим нормативам и в другом объеме будут выделяться средства, чтобы привести ее в порядок".

Дорога подходит по всем параметрам для получения статуса федеральной. В частности, она ведет в Нур-Султан и к международному аэропорту столицы Казахстана.

В настоящее время через Алтайский край проходят две федеральные автодороги – Р-256 "Чуйский тракт" и А322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан".

Инициатива о передаче участка принадлежит бывшему губернатору Александру Карлину.

"Аргументов в пользу реализации этого предложения более чем достаточно. Эта трасса проходит через Павлодар в столицу Республики Казахстан. Векторы наших экономических и политических интересов в последние годы смещены на восток. Такова политика президента России: больше связей со странами Азии (Китаем, Монголией и другими государствами Юго-Восточной и Центральной Азии)", – объяснил инициативу Карлин в 2017 году.