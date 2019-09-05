Томенко рассказал о третьей федеральной трассе в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко рассказал о решении создания в Алтайском крае третьей федеральной трассы, сообщает "Интерфакс".

Речь идет о 400-километровом участке дороги от Барнаула до Павлодара через Павловск, Ребриху, Романово и Кулунду. Если он станет федеральной трассой, то финансировать его ремонт и содержание будут за счет федерального бюджета, а не краевого. Это поможет ежегодно экономить сотни миллионов рублей.

"Она запланирована и согласована с Минтрансом под передачу в федеральную собственность, — пояснил Томенко. — Как только она перейдет в федеральную собственность, то совсем по другим нормативам и в другом объеме будут выделяться средства, чтобы привести ее в порядок".

Инициатива о передаче участка принадлежит бывшему губернатору Александру Карлину. Дорога подходит по всем параметрам для получения статуса федеральной.

В частности, именно эта дорога ведет в Астану и к международному аэропорту столицы Казахстана.

В настоящее время через Алтайский край проходят две федеральные автодороги — Р-256 "Чуйский тракт" и А322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан".