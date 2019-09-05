"Город. Слушай!". История первая. Нагорный парк

Скачать эпизод 1 "Нагорный парк".

Над Обью возвышается 40-метровый мыс. Там, на могучем красивом выступе, расположен Нагорный парк Барнаула. Когда-то здесь расстреливали людей, хоронили знаменитостей, катались на лодках, ели мороженое и смотрели кино. Надевайте наушники и слушайте трагическую историю Нагорного парка.

Смотрите карту аудиопутешествия по городу и слушайте другие истории о Барнауле ежедневно с 11:00 на портале Amic.ru. Полная версия проекта в ближайшее время также будет доступа на сайте izi.travel – площадке, объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников.