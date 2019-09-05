"Город. Слушай!". История первая. Нагорный парк

Скачать эпизод 1 "Нагорный парк".
Над Обью возвышается 40-метровый мыс. Там, на могучем красивом выступе, расположен Нагорный парк Барнаула. Когда-то здесь расстреливали людей, хоронили знаменитостей, катались на лодках, ели мороженое и смотрели кино. Надевайте наушники и слушайте трагическую историю Нагорного парка.
Смотрите карту аудиопутешествия по городу и слушайте другие истории о Барнауле ежедневно с 11:00 на портале Amic.ru. Полная версия проекта в ближайшее время также будет доступа на сайте izi.travel – площадке, объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников.
Комментарии
Ну что, хорошая штука получилась, познавательно. Теперь менять уже ни чего не нужно, но историю свою знать нужно. Можно в самом парке пускать эту аудиозапись в перемешку с музыкой через трансляторы
А где скачать?
Я бы в метро послушал про Барнаул.
очень интересно
Здорово! А еще можно пускать аудиозапись в торговых центрах, на вокзале. Горожане и гости Барнаула должны знать историю знаменитых мест .
Под конец всё испортили соплями про "любимое место прогулок" и туристический клистир...
интересно, только очень коротко)
делайте хотя бы по минут 10
Вячеслав это очень интересно, круто и очень нужно нам и нашим детям, это история...что бы не допускать ошибок в настоящем надо понимать своё прошлое) Спасибо Амик и людям которые потратили своё драгоценное время на эту работу!
Интересно! А можно с самого начала. Как первые люди сюда поселились, почему именно сюда?
Спасибо за интерес к проекту! Этот и все последующие эпизоды аудиогида (новые истории будут добавляться каждый день) можно скачать здесь: https://www.amic.ru/news/446144/
Очень круто! Очень!
Лестница в никуда! Лезут на эту гору а там ничего.... ну кроме этой истории!
5.09.2019 13:37
Митенька ржевский
Портите только вы, своими "умными" высказываниями...
Очень интересная история! Авторы молодцы! Жду продолжения!
Судя по истории авторы за красного Малюкова, которого зверски расстреляли белые? А потом рассказывают, как красные рушили церковь. Так за кого авторы, за красных или за белых?
Понравилось как красные с белыми на березе переписывались и друг другу угрожали, прям как на амике. История повторяется через 100 лет?
И Ленин говорит, что американцы и англичане мстят Советской России и надо сплотится. Очень похоже
очень интересно. с удовольствием послушала. ждем следущие выпуски