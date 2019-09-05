"Город. Слушай!". История первая. Нагорный парк

Над Обью возвышается 40-метровый мыс. Там, на могучем красивом выступе, – расположен Нагорный парк Барнаула. Когда-то здесь расстреливали людей, хоронили знаменитостей, катались на лодках, ели мороженое и смотрели кино. Надевайте наушники и слушайте трагическую историю Нагорного парка.
Смотрите карту аудиопутешествия по городу и слушайте другие истории о Барнауле ежедневно с 11:00 на портале Amic.ru. Полная версия проекта в ближайшее время также будет доступа на сайте izi.travel – площадке, объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников.
Комментарии
Ну что, хорошая штука получилась, познавательно. Теперь менять уже ни чего не нужно, но историю свою знать нужно. Можно в самом парке пускать эту аудиозапись в перемешку с музыкой через трансляторы
А где скачать?
Я бы в метро послушал про Барнаул.
очень интересно
Здорово! А еще можно пускать аудиозапись в торговых центрах, на вокзале. Горожане и гости Барнаула должны знать историю знаменитых мест .