Алтайский думец поддержал запрет на агитацию против прививок

В России планируют запретить дезинформацию об иммунизации населения в интернете. Об этом рассказал в эфире "Национальной службы новостей" член комитета по охране здоровья Госдумы РФ от Алтайского края Николай Герасименко.

"В сентябре выходим с каникул и продолжаем работу – проведем круглый стол, будет решать, в каком виде будет организован запрет, – заявил народный избранник. – Минздрав тоже поддерживает инициативу комитета на запрет в сети агитации против вакцинации".

Герасименко отметил, что противники вакцинации обычно голословны и не подкрепляют свои высказывания фактами.

"Конечно, бывают осложнения после проведения вакцинации, но это рабочие моменты, – уточнил депутат. – А когда такие апологеты вакцинации выступают в сетях, что любая вакцинация вредна, вот это прежде всего и должно быть под запретом".

Он уверен, что необходимо запретить использовать интернет для агитации противникам вакцинации, которые, по его оценке, зачастую ничем не мотивируют это.

Напомним, что картина эпидемиологического благополучия в России ухудшается с каждым годом. По данным Роспотребнадзора, одной из причин стал отказ от вакцинации.

Так, с начала 2019 года зафиксированы вспышки кори в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Калужской, Ивановской, Курской, Владимирской и Рязанской областях. В 2018 году корью болели более 2,5 тысячи россиян – это в три раза больше, чем в 2017 году.

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем последнем ежегодном докладе о десяти глобальных угрозах охране здоровья указала отказ от вакцинации наряду с бедностью, недостаточной первичной помощью, ВИЧ-инфекцией и лихорадкой Эбола.

По данным Роспотребнадзора, ухудшение эпидемической ситуации по кори в России сложилось на фоне миграционных процессов, роста числа добровольных отказов от прививок как следствие распространения в обществе антинаучных сведений о вреде вакцинации.

Последнее обстоятельство вызывает особую тревогу у медицинского сообщества, в том числе у экспертов Минздрава.