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Алтайский думец поддержал запрет на агитацию против прививок

, ИА "Амител"
Герасименко уточнил, что наказания за его нарушение пока не придумано
Николай Герасименко / Фото: Александра Черданцева

Николай Герасименко / Фото: Александра Черданцева

В России планируют запретить дезинформацию об иммунизации населения в интернете. Об этом рассказал в эфире "Национальной службы новостей" член комитета по охране здоровья Госдумы РФ от Алтайского края Николай Герасименко.

"В сентябре выходим с каникул и продолжаем работу – проведем круглый стол, будет решать, в каком виде будет организован запрет, – заявил народный избранник. – Минздрав тоже поддерживает инициативу комитета на запрет в сети агитации против вакцинации".

Герасименко отметил, что противники вакцинации обычно голословны и не подкрепляют свои высказывания фактами.

"Конечно, бывают осложнения после проведения вакцинации, но это рабочие моменты, – уточнил депутат. – А когда такие апологеты вакцинации выступают в сетях, что любая вакцинация вредна, вот это прежде всего и должно быть под запретом".

Он уверен, что необходимо запретить использовать интернет для агитации противникам вакцинации, которые, по его оценке, зачастую ничем не мотивируют это.

Напомним, что картина эпидемиологического благополучия в России ухудшается с каждым годом. По данным Роспотребнадзора, одной из причин стал отказ от вакцинации.

Так, с начала 2019 года зафиксированы вспышки кори в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Калужской, Ивановской, Курской, Владимирской и Рязанской областях. В 2018 году корью болели более 2,5 тысячи россиян – это в три раза больше, чем в 2017 году.

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем последнем ежегодном докладе о десяти глобальных угрозах охране здоровья указала отказ от вакцинации наряду с бедностью, недостаточной первичной помощью, ВИЧ-инфекцией и лихорадкой Эбола.

По данным Роспотребнадзора, ухудшение эпидемической ситуации по кори в России сложилось на фоне миграционных процессов, роста числа добровольных отказов от прививок как следствие распространения в обществе антинаучных сведений о вреде вакцинации.

Последнее обстоятельство вызывает особую тревогу у медицинского сообщества, в том числе у экспертов Минздрава.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.09.2019 10:43
Ох

Герасименко, уважаемый, какие факты???
Прививки хороши для взрослых, для детей они губительны. Инфекция в организм попадает через рот, нос, кожу...а там природа предусмотрела заградительные барьеры.
Прививка напрямую в кровь или ткани, там барьер один тока иммунитет, а именно он снижен современными реалиями жизни.
Посмотрите на статистику: здоровых детей почти нет, это вы называете хорошим результатом прививания или может это результат профилактики от Скворцовой?

0  1
5.09.2019 11:06
- гость -

Старшее поколение, которое выиграло войну, построило Союз и развило науку не было привито в роддоме. Они дожили до 80-95 лет. Те люди которые прививались с младенчества еле дотягивают до 70.
Ваши факты господин Герасименко.

0  0
5.09.2019 11:09
- гость -

Ох, доброго дня. В ваших высказываниях фактов также нет. Копните проблему глубже, посмотрите авторитетные источники, а не ролики на youtube и Вы поймете, что отказываться на 100% от прививок опасно. Другой вопрос как и в какое время их ставить.
Другая проблема прививок и лекарств, что многие из них известны только в России, исследований подтверждающих эффективность нет

0  0
5.09.2019 11:12
- гость -

Спросите у тех, кто дожил до 80-90 сколько в их семьях умерло братьев и сестер, сколько умерло дядь и теть, бабушек и дедушек. И станет все понятно, эти люди - результат жесткого естественного отбора, который в 21 веке сходит на нет.

0  0
5.09.2019 11:20
- гость -

11.12
Умерло. У моей бабушки родившей 10 детей умерло 3. Но моя привитая мама не смогла родить даже 3. Так что вопрос очень серьезный и нуждается в серьезной проработке и анализе. Если прививки так хороши, то почему народ такой болезный, нация то вымирает...

0  0
5.09.2019 11:23
Ох.

11.09 я не сказал отказываться на 100%.
Прочитайте мой пост еще раз.
Более того если вспыхивает эпидемия то прививать людей нужно, но не всех подряд с младенческого возраста.

0  0
5.09.2019 11:35
- гость -

5.09.2019 11:20
- гость -
11.12
Умерло. У моей бабушки родившей 10 детей умерло 3. Но моя привитая мама не смогла родить даже 3. Так что вопрос очень серьезный и нуждается в серьезной проработке и анализе. Если прививки так хороши, то почему народ такой болезный, нация то вымирает...
--------------
Не смогла или не захотела? У вашей бабушки не было средств контрацепции, а у мамы - уже были. И с чего вы взяли, что сейчас народ более болезненный, чем сто лет назад?

0  0
5.09.2019 11:39
Кока-кольщик

Старшее поколение, которое выиграло войну, построило Союз и развило науку не было привито в роддоме. Они дожили до 80-95 лет. Те люди которые прививались с младенчества еле дотягивают до 70.
Ваши факты господин Герасименко.

Это еще когда детская смертность в стране была одной из самых высоких на европейском континенте?

0  0
5.09.2019 11:40
Ируся

"Конечно, бывают осложнения после проведения вакцинации, но это рабочие моменты, – уточнил депутат.

ничосе-рабочие моменты.Дети после прививок инвалидами становятся...

0  0
5.09.2019 11:43
- гость -

5.09.2019 11:23
Ох.
На выработку иммунитета после прививки нужно время. Когда эпидемия уже на пороге - поздно пить Боржоми... Это раз.
И два - вы сейчас находитесь в ситуации, когда на одного непривитого приходится 95 привитых (примерно). Что будет, когда процент изменится - поищите историю эпидемий кори в Великобритании.

0  0
5.09.2019 11:51
- гость -

все кто не делает прививки пусть живут отдельно от нормальных людей

0  0
5.09.2019 11:51
- гость -

Запретами и угрозами ничего не решить! Чем больше запретов - тем больше будут люди делать вопреки. Требуется проводить разъяснительные работы с населением и проводить обследование человека перед прививкой. У каждого организм разный и реакция на прививку тоже не однозначна. Поэтому уверять, что прививка панацея от всего не верно, как и говорить, что прививки вредны и опасны, тут все индивидуально.

0  0
5.09.2019 11:51
- гость -

Со свободой слова в России давно уже пора покончить. Есть позиция кремля, а все остальные точки зрения запретить. За инакомыслие сожать лет на 5

0  0
5.09.2019 11:54
- гость -

5.09.2019 11:51
- гость -
Лучше за безграмотность...

0  0
5.09.2019 11:55
- гость -

"все кто не делает прививки пусть живут отдельно от нормальных людей"

Странный вы человек, живете рядом с людьми с заразными болезнями, типа туберкулёза, вича и многих других, а люди которые не делают прививки вам мешают.

0  0
5.09.2019 11:55
- гость -

5.09.2019 11:51
- гость -
Не надо никаких угроз. А вот запрет на посещение детских садов и школ, если нет прививок - в самый раз. И да, если что, на вашего ребенка миллион долларов на лечение от столбняка никто тратить не будет.

0  0
5.09.2019 11:57
Врач

Едро , как всегда, всё размазало по тарелке.
Прививки , бывшие при Союзе, должны остаться.
Но категорически против вакцинации от гриппа. Это мега-проект с огромными деньгами.
Неизвестный биоматериал, неизвестно откуда, как хранимый и перевозимый. Ни себе, ни близким колоть не стану.

0  0
5.09.2019 11:57
- гость -


5.09.2019 11:51
- гость -
Вы в курсе, что заболеть может даже привитый человек и в тоже время человек который ни делал ни одной прививки может всю жизнь ничем не болеть!

0  0
5.09.2019 11:58
технарь

Чёртовы мракобесы! Прививкам быть!

0  0
5.09.2019 12:01
- гость -

5.09.2019 11:57
- гость -
Как правило, привитые болеют не так тяжело. А непривитый может и не заболеть - если вокруг все привиты, и некому его заражать)))
ЗЫ Слышала рассказ очевидца про дифтерию в Питере... впечатлилась.

0  0
5.09.2019 12:13
- гость -

В СССР прививали людей выросших на здоровом питании по гостам, носивших страшненькие, но натуральные одежды. У которых прививали первое и второе поколение. Вся теория прививок построена именно на них. Ктото проводил исследования 4-5 поколения? Нет. И как правильно тут заметил врач, биоматерьял изза рубежа непонять какой....

0  0
5.09.2019 12:20
- гость -

5.09.2019 12:13
- гость -
Вы бы хоть немного по истории предмета почитали, прежде чем писать. Вариоляция известна с 1715 года (в Европе), вакцинация - еще до 1800. Ага, первое-второе поколение. В 20 веке.

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5.09.2019 12:33
- гость -

Гм, а мой комментарий из-за чего удалили? Редакцию напрягло слово "вариоляция"? Больше там неприличного ничего вроде бы не было))) Или нельзя говорить, чтобы поизучали историю прививок?... Чудные дела здесь творятся.

0  0
5.09.2019 12:43
- гость -

Если вы считаете что в дореволюционной россии или в 20-е годы малышей повсеместно прививали в роддомах, то глубоко заблуждаетесь. Выучили одно слово - вариоляция и начали у но рассуждать?

0  0
5.09.2019 12:45
- гость -

Что касается средств контрацепции, то действительно во времена бабушек не было таких гормональных таблеток как сейчас, но средства контрацепции были всегда.....
Так что не надо вводить нарлд в заблуждение!

0  0
5.09.2019 12:59
- гость -

У них в голове только одна функция это ЗАПРЕТ, а нужен он или нет, а может еще есть варианты они такое не знают, поэтому только ЗАПРЕТ

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5.09.2019 13:02
- гость -

5.09.2019 12:43
- гость -
А вы считаете, что исследования проводятся только в России? Или что все прививки ставятся только грудничкам? (Кстати, БЦЖ как раз в 20-е годы и появилась, так что....)
5.09.2019 12:45
- гость -
Насчет средств контрацепции, бывших всегда, советую почитать что-нибудь вроде "Теней Ист-Энда".

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