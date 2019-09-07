Что происходит в Барнауле в день его рождения. Трансляция

7 сентября Барнаул отмечает 289-летие. С утра до вечера на площадях Сахарова, Советов, Ветеранов, набережной Оби, пешеходных зонах улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, в парках "Центральный" и "Нагорный" пройдут праздничные мероприятия.
Amic.ru выбрал самые интересные, которые точно стоит посетить, и расскажет о происходящем в прямой трансляции. Всем хорошего дня и отличного настроения!
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А у АлтГТУ выступает Виталий Гасаев! Барнаульцы в восторге. Не придирайтесь... они все стоят перед Гасаевым!
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День города. Чем не повод оценить новую аллею на проспекте Ленина в Барнауле? Судя по всему, на новую аллею пускают по четверо
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Еще немного мыслей Томенко о Бийске. "Последние десятилетия - они, конечно, были непростые в истории нашей страны и город Бийск не избежал определенных потрясений. Но задача наша, руководителей в том числе, заключается в том, чтобы основываясь на всех лучших традициях и тех достижениях, которые точно сегодня у Бийска есть, двигаться дальше", - сказал губернатор, который сегодня вместе с бийчанами отмечает 310-летие города. Также он объяснил, как именно город будет двигаться.
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Последние дни, когда можно поваляться на травке. Спортивный праздник на пл. Советов в полном разгаре, а вы валяетесь!!!
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Заверните мне красные. Которые на самом верху. Ребенку в школу. Будет в них ходить на уроки второго иностранного языка
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На Дне города в Бийске. Провинция, она и есть провинция. Кому сапоги 66-го размера?
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Царь-дартс рядом с правительством региона. Главное не промахнуться, а то можно попасть в Царь-СИЗО
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"Ласка" с питомцами, которые ищут хозяев, тоже здесь. Кому щенка 66-го размера?
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с утра улетел в Бийск, где празднуют 310-летие города. "Старейший в регионе", - отметил главнейший в регионе возраст наукограда.
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Близко к сцене и не подойти)) ...но все равно очень весело и зажигательно!
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На площади Сахарова музыка, выступают танцевальные коллективы. Люди задумчиво смотрят
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Бабочкой тоже быть неплохо. Для самых сахарных: дождика, кстати, нет. Айда гулять, пока все эти чудеса в центре города!
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Здравствуйте, царь! Просто царь! Алёшенька Грозный!
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Зажигательный испанский фламенко в Барнауле заставил пританцовывать всех зрителей
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Губернатор Томенко поздравил бийчан с Днем города и лучшим из них вручил краевые награды. Через несколько часов он поздравит с Днем города барнаульцев. Возможно, сегодня и в Барнауле кто-то не уйдет с праздника без "медальки"
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Если вы забыли, сколько лет исполняется сегодня Барнаулу. Заодно можно провериться на нарушение цветовосприятия зрения. Все четыре цифры видите?
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У кинотеатра "Мир" концерт школы-студии современного вокала Basilio в честь дня города
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В это время в Барнауле зрителям на площади Сахарова предлагают станцевать вместе с участниками праздничного мероприятия
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Бийск сегодня отмечает 310-летие.
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Бийск сегодня отмечает 310-летие.
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Бийск сегодня отмечает 310-летие. Наукоград приехали поздравить губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко
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Бийск сегодня отмечает 310-летие.
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Бийск сегодня отмечает 310-летие.
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Бийск сегодня отмечает 310-летие.
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Бийск сегодня отмечает 310-летие.
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Сегодня свой день рождения отмечает и Бийск. На 310-летие наукограда приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Бийчине устроили прекрасный парад предприятий и организаций города.
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Погода налаживается. На площади Сахарова начинается торжественное открытие праздника
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Немного ритма в ленту!
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2019 год - Год театра в России. В Барнауле также придерживаются темы
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Хотите, чтобы ваши дети были здоровыми и всесторонне развитыми? В 13 часов в Парке культуры и отдыха "Центральный" начнется игровая программа для детей о здоровом питании "Полезный урок от профессора Облепишкина". Также вас должен заинтересовать выставочный ряд организаций дополнительного образования "Барнаул – Десятилетию детства!", который до 16 часов проработает на площади Сахарова.
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Барнаульцы желают своему городу больше новых рабочих мест и зеленых уголков, а также развития инфраструктуры. Хотят они и больше доброты видеть в людях. Пожалуй, это самые частые пожелания к 289-летию столицы Алтайского края. Накануне это выяснили корреспонденты "Службы Новостей "FM-Продакшн".
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Обаятельно-чудесательные персонажи приехали на День рождения Барнаула, ждут и вас)
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Instagram поздравил с Днем города жителей Барнаула. Он назвал Барнаул динамичным, развивающимся и гостеприимным городом, который не только занимает важное место в жизни региона, но и во многом задает ритм жизни всего края.
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Для тех, кто не верит, что виноград растет на Алтае, вот такая выставка в сквере на пересечении ул. Молодежной и пр.Социалистического
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На биатлонном комплексе в данный момент идёт гонка поколения в честь Дня города. Приехали спортсмены со всей Сибири.
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Тем временем на площади Сахарова вот такие развлечения
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Спортивный праздник на площади Советов в самом разгаре
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Музыка от русского камерного оркестра Барнаула радует слух))
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А вы повторить так сможете?
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Между тем, на парковке ТРЦ " Галактика" проверяют новенькие автомобили и катают всех желающих!
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Одним из центральных мест старого Барнаула была торговая площадь на улице Мало-Тобольской. Неспроста там сейчас проходит ремесленная ярмарка мастеров Алтайского края. Мы же предлагаем вам ознакомиться с историей этого места - Старого базара. Вышел третий выпуск аудиопутешествия по Барнаулу.
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Кто-то на фоне цветов фотографирует детей, кто-то собак. Всем хорошо на этом празднике жизни!
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Красота на выставке цветов) И все это опять на Нулевом)
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2018 год. День Барнаула. Также был дождь. Бабушка защищена дождевиком и зеленым воздушным шариком.
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2018 год. День Барнаула. Также был дождь. Все вооружились зонтами и терпением.
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2018 год. День Барнаула. Также был дождь. Все прячутся.
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Архивные фото из 2018 года. Все уже забыли, но прошлый День города тоже был дождливым. Так что "держите хвост пистолетом"... мы уже через это проходили. Любая погода прекрасна.
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Когда знаешь, как получить от жизни все
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Весело не только людям))) Мы всё ещё на Нулевом километре и здесь проходит выставка собак. Мимишность зашкаливает!
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Напоминаем, в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня города будут перекрыты несколько участков дорог. Если поедете на Нулевой километр, чтобы попробовать вкуснейшие блюда, то заранее планируйте, как будете добираться. Ранее мы писали, какие дороги и на сколько будут закрыты для любого вида транспорта (нажмите на ссылку).
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А ещё здесь угощают вкуснейшими блюдами. Так что если вы успели проголодаться, скорее сюда, пока все не съели )
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А я опять про Нулевой километр. Тут красота невероятная! Все нацинальности, которые живут в нашем городе можно увидеть сейчас на этой площади. Увидеть и восхититься красотой костюмов, яркими красками, красивыми людьми.
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Кстати, через 15 минут на набережной Оби начнется подготовка к забегу по лестнице Нагорного парка. Там дежурит наш человек. Будут фоточки.
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Отвлечемся на секундочку от "нулевого километра". Если вас больше интересуют цветы, то милости просим сразу на три площадки. Площадь Г.К.Жукова, улица 50 лет СССР, 51а (Индустриальный район). Сквер на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной (Железнодорожный район). Зеленые уголки по проспекту Ленина, 54 и 56 (Октябрьский район). Здесь цветы будут весь день.
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Белый ангел радует прохожих. Ну и заодно немного подрабатывает. Денег, оказывается, даже ангелам не хватает.
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Даже руководство Барнаула и края устраивают здесь фотосессии
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Прямо сейчас на нулевом километре проходит фестиваль национальных культур. Песни, национальные костюмы, игры, угощения. Тут весело, приходите!!!
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Улица Мало-Тобольская. Здесь с 10 часов утра работают две выставки и ярмарка: фотовыставка "В нашем городе сказки прячутся", выставка студенческих дизайн-проектов Алтайского государственного института культуры и ремесленная ярмарка мастеров Алтайского края.
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С 10 часов утра открыто для посетителей автомобильное ретрошоу. Если интересно, подходите на площадку перед Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова. Необходимо успеть до 16 часов.
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Доброе утро, друзья. Сегодня в Барнауле временами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура днем +19...+21. Будет тепло, но зонт и кофточка не помешают, если вы собрались прогуляться по городу. Всех с Днем Барнаула! 289 лет!
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