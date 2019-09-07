Что происходит в Барнауле в день его рождения. Трансляция

7 сентября Барнаул отмечает 289-летие. С утра до вечера на площадях Сахарова, Советов, Ветеранов, набережной Оби, пешеходных зонах улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, в парках "Центральный" и "Нагорный" пройдут праздничные мероприятия.

Amic.ru выбрал самые интересные, которые точно стоит посетить, и расскажет о происходящем в прямой трансляции. Всем хорошего дня и отличного настроения!