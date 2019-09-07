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Барнаулу 289 лет. Трансляция самых интересных событий

, ИА "Амител"
В городе работает восемь праздничных площадок. Также мероприятия пройдут на разных улицах во всех районах

7 сентября Барнаул отмечает 289-летие. С утра до вечера на площадях Сахарова, Советов, Ветеранов, набережной Оби, пешеходных зонах улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, в парках "Центральный" и "Нагорный" пройдут праздничные мероприятия.

Amic.ru выбрал самые интересные, которые точно стоит посетить, и расскажет о происходящем в прямой трансляции. Всем хорошего дня и отличного настроения!

Лента


  • Когда знаешь, как получить от жизни все
    Елена


  • Весело не только людям))) Мы всё ещё на Нулевом километре и здесь проходит выставка собак. Мимишность зашкаливает!
    Елена

  • Напоминаем, в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня города будут перекрыты несколько участков дорог. Если поедете на Нулевой километр, чтобы попробовать вкуснейшие блюда, то заранее планируйте, как будете добираться. Ранее мы писали, какие дороги и на сколько будут закрыты для любого вида транспорта (нажмите на ссылку).


    Amic.ru


  • А ещё здесь угощают вкуснейшими блюдами. Так что если вы успели проголодаться, скорее сюда, пока все не съели )
    Елена



  • Елена


  • А я опять про Нулевой километр. Тут красота невероятная! Все нацинальности, которые живут в нашем городе можно увидеть сейчас на этой площади. Увидеть и восхититься красотой костюмов, яркими красками, красивыми людьми.
    Елена

  • Кстати, через 15 минут на набережной Оби начнется подготовка к забегу по лестнице Нагорного парка. Там дежурит наш человек. Будут фоточки.
    Amic.ru

  • Отвлечемся на секундочку от "нулевого километра". Если вас больше интересуют цветы, то милости просим сразу на три площадки. Площадь Г.К.Жукова, улица 50 лет СССР, 51а (Индустриальный район). Сквер на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной (Железнодорожный район). Зеленые уголки по проспекту Ленина, 54 и 56 (Октябрьский район). Здесь цветы будут весь день.
    Amic.ru


  • Белый ангел радует прохожих. Ну и заодно немного подрабатывает. Денег, оказывается, даже ангелам не хватает.
    Елена


  • Даже руководство Барнаула и края устраивают здесь фотосессии
    Елена


  • Прямо сейчас на нулевом километре проходит фестиваль национальных культур. Песни, национальные костюмы, игры, угощения. Тут весело, приходите!!!
    Елена

  • Улица Мало-Тобольская. Здесь с 10 часов утра работают две выставки и ярмарка: фотовыставка "В нашем городе сказки прячутся", выставка студенческих дизайн-проектов Алтайского государственного института культуры и ремесленная ярмарка мастеров Алтайского края.
    Amic.ru

  • С 10 часов утра открыто для посетителей автомобильное ретрошоу. Если интересно, подходите на площадку перед Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова. Необходимо успеть до 16 часов.
    Amic.ru

  • Доброе утро, друзья. Сегодня в Барнауле временами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура днем +19...+21. Будет тепло, но зонт и кофточка не помешают, если вы собрались прогуляться по городу. Всех с Днем Барнаула! 289 лет!


    Amic.ru

 

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