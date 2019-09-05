Сергей Шубенков стал третьим на турнире серии "Мировой вызов" в Загребе

Алтайский спортсмен Сергей Шубенков 3 сентября выступил на Мемориале имени Бориса Ханжековича в Загребе, где занял третье место на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает "Алтайский спорт".

Шубенков пробежал дистанцию с результатом 13,54 секунды. Первым финишировал Шейн Брэтуэйт (Барбадос) – 13,47, второе место занял Антонио Алкана (ЮАР) – 13,49.

Мемориал имени Бориса Ханжековича состоялся в 69-й раз. Соревнования названы в честь югославского легкоатлета, который специализировался в беге на короткие дистанции. Турнир ежегодно проводится в Загребе с 1951 года, а с 1958 года он является международным.

Ранее сообщалось, что Шубенков в составе сборной Европы поборется с командой США. Легкоатлетическая встреча состоится 9-10 сентября в Минске.