Человек, открывший миру супермоделей. Фотографии великого Питера Линдберга

Фото: @therealpeterlindbergh

3 сентября ушел из жизни легендарный фешен-фотограф Питер Линберг. Сообщение о его смерти было опубликовано в официальном аккаунте Instagram.

Питер Линдберг родился в Польше в 1944 году, вначале увлекался живописью, позже, в 1970-х, стал заниматься фотографией. Переехав в Париж в 1978 году, серьезно сосредоточился на моде и снимал многих топ-моделей и актрис, включая Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линду Евангелисту, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Изабеллу Росселлини, Наталью Водянову и многих других. Фотограф сотрудничал с известными домами мод, а также много снимал для известных журналов.

Фотография, сделанная Линдбергом в 1990 году для январской обложки британского Vogue, стала культовой и ознаменовала новую эру в модельной индустрии. На ней запечатлены Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Татьяна Патитц – "великолепная пятерка" супермоделей того периода.

Питер Линберг переосмыслил стандарты модной фотографии, в своих работах он стремился к естественности и человечности.