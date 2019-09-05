Человек, открывший миру супермоделей. Фотографии великого Питера Линдберга

Фото: @therealpeterlindbergh
3 сентября ушел из жизни легендарный фешен-фотограф Питер Линберг. Сообщение о его смерти было опубликовано в официальном аккаунте Instagram.
It is with great sadness that we announce the passing of Peter Lindbergh on September 3rd 2019, at the age of 74. He is survived by his wife Petra, his first wife Astrid, his four sons Benjamin, Jérémy, Simon, Joseph and seven grandchildren. He leaves a big void.
Питер Линдберг родился в Польше в 1944 году, вначале увлекался живописью, позже, в 1970-х, стал заниматься фотографией. Переехав в Париж в 1978 году, серьезно сосредоточился на моде и снимал многих топ-моделей и актрис, включая Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линду Евангелисту, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Изабеллу Росселлини, Наталью Водянову и многих других. Фотограф сотрудничал с известными домами мод, а также много снимал для известных журналов.
Фотография, сделанная Линдбергом в 1990 году для январской обложки британского Vogue, стала культовой и ознаменовала новую эру в модельной индустрии. На ней запечатлены Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Татьяна Патитц – "великолепная пятерка" супермоделей того периода.
Питер Линберг переосмыслил стандарты модной фотографии, в своих работах он стремился к естественности и человечности.
Комментарии
А в чем величие-то ? Большинство представленных фото откровенно не фонтан. Даже в Барнауле многие фотографы сняли бы лучше.