Японские инвестиции в Дальний Восток превысили $15 млрд

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью "Известиям" рассказал, что инвестиции страны в Дальний Восток превысили 15 млрд долларов и продолжают расти. Это около 40% от всех вложений страны в российскую экономику.

Японский лидер уверен, что дальнейшее партнерство с Россией будет только расширяться.

"Япония является крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа, – заявил Абэ. – Учитывая растущий спрос на газ во всем мире, велика вероятность того, что партнерство Японии и России в этой сфере будет углубляться еще больше".

По его словам, в последнее время появилось несколько перспективных инвестпроектов, реализуемых японцами.

Среди них открытие японо-российского центра превентивной медицины и диагностики в Хабаровске, запуск завода двигателей во Владивостоке, а также проекты по производству и импорту древесных пеллетов.

Напомним, Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав Советского Союза. Несмотря на это Токио считает острова своими территориями.

В 2018 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе совместной советско-японской декларации 1956 года.

Позже Абэ заявил, что разногласия в территориальном вопросе между Москвой и Токио невозможно решить до тех пор, пока "русские не согласятся с переходом принадлежности" Курильских островов.