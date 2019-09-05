Японские инвестиции в Дальний Восток превысили $15 млрд

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью "Известиям" рассказал, что инвестиции страны в Дальний Восток превысили 15 млрд долларов и продолжают расти. Это около 40% от всех вложений страны в российскую экономику.
Японский лидер уверен, что дальнейшее партнерство с Россией будет только расширяться.
"Япония является крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа, – заявил Абэ. – Учитывая растущий спрос на газ во всем мире, велика вероятность того, что партнерство Японии и России в этой сфере будет углубляться еще больше".
По его словам, в последнее время появилось несколько перспективных инвестпроектов, реализуемых японцами.
Среди них открытие японо-российского центра превентивной медицины и диагностики в Хабаровске, запуск завода двигателей во Владивостоке, а также проекты по производству и импорту древесных пеллетов.
Напомним, Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав Советского Союза. Несмотря на это Токио считает острова своими территориями.
В 2018 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе совместной советско-японской декларации 1956 года.
Позже Абэ заявил, что разногласия в территориальном вопросе между Москвой и Токио невозможно решить до тех пор, пока "русские не согласятся с переходом принадлежности" Курильских островов.
Комментарии
Японцы не русские, они просто так ничего не делают!
в косово тоже пустили пожить, а через поколение забрали..
Инвести
Уже не долго ждать осталось, когда выяснится кто же всё-таки реальные "придyрки".
Модератору: Блокировать сообщения со словом "придyрки", теперь как бы не актуально. Ведь на вашем сайте есть статьи с таким словом https://www.amic.ru/news/446141/ Да и президент РФ его использует