Трое алтайских школьников будут получать стипендию имени Героя России Олега Пешкова

Трое учащихся Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой будут получать ежемесячную стипендию имени Героя России Олега Пешкова, сообщается в Facebook регионального "Открытого правительства".

Распоряжение об этом подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Согласно документу, стипендию в течение этого учебного года будут получать Вячеслав Кутяков, Тимофей Новиков, Александр Русаков.

Кандидатами на получение выплаты могут стать учащиеся, проявившие выдающиеся способности к учебной и внеучебной деятельности. Одно из обязательных условий – наличие не менее 75% отметок "отлично".

Стипендия имени Героя Российской Федерации Олега Пешкова для учащихся Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой утверждена в феврале 2016 года.

Уроженец Алтайского края Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года. ВВС Турции сбили российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24, которым он управлял. Родился Пешков 3 августа 1970 года в селе Косиха, где семья проживала до июня 1972 года, затем выехала на постоянное место жительства в Восточно-Казахстанскую область.