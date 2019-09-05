Трое алтайских школьников будут получать стипендию имени Героя России Олега Пешкова

Трое учащихся Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой будут получать ежемесячную стипендию имени Героя России Олега Пешкова, сообщается в Facebook регионального "Открытого правительства".
Распоряжение об этом подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Согласно документу, стипендию в течение этого учебного года будут получать Вячеслав Кутяков, Тимофей Новиков, Александр Русаков.
Кандидатами на получение выплаты могут стать учащиеся, проявившие выдающиеся способности к учебной и внеучебной деятельности. Одно из обязательных условий – наличие не менее 75% отметок "отлично".
Стипендия имени Героя Российской Федерации Олега Пешкова для учащихся Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой утверждена в феврале 2016 года.
Уроженец Алтайского края Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года. ВВС Турции сбили российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24, которым он управлял. Родился Пешков 3 августа 1970 года в селе Косиха, где семья проживала до июня 1972 года, затем выехала на постоянное место жительства в Восточно-Казахстанскую область.
Комментарии
Премию сбитого лётчика? Что же натворили эти ребята?
А то ещё европарламент учредил в области прав человека премию умершего Сахарова и вручают ещё живущим людям.Геропейцы совсем с катушек съехали.
Надо ещё награждать бесплатной поездкой в Турцию за счёт путинского друга Эрдогана.
12:48
- гость -
..и мороженкой.
мда, герой россии, человек который по сути покончил жизнь самоубийством из за страха попасть к боевикам... хотя какая страна такие и герои