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Чтобы кожа сияла. Основные правила осеннего ухода за лицом

, ИА "Амител"
Базовые правила ухода за лицом и секреты корейской косметологии
Фото: lady.tochka.net

Фото: lady.tochka.net

Регулярное использование мыла, скраба и пилинга вредит коже, говорят косметологи. С наступлением осени ежедневному уходу за лицом нужно уделять больше внимания. Amic.ru вместе с экспертами разобрался, какие ошибки допускают девушки при снятии макияжа, как правильно ухаживать за кожей и какие средства лучше использовать.

Увлажнение – наше все

"Все проблемы с кожей лица можно разделить на два типа: внутренние, которые зависят от состояния здоровья, гормонального фона, и внешние, возникающие при неправильном уходе за кожей", – отмечает Ольга Кузнецова, косметолог-эстетист, технолог-преподаватель студии Honey girls studio.

На самом деле практически каждая девушка допускает ошибки при уходе за лицом. Грамотный, правильный и комплексный уход за кожей – это не только умывание и крем. Этот процесс состоит из нескольких этапов, и самый первый – очищение.

"Если вы любительница декоративной косметики, и тональный крем – ваша вторая кожа, то не спешите вечером смывать макияж пенкой или гелем. Эти средства очищают неглубоко. Самый первый этап – очищение молочком, сывороткой, кремом и другим специальным средством для снятия макияжа", – рассказывает Ольга.

Только после очищения можно переходить к умыванию пенкой или гелем. Осенью, по словам специалиста, необходимо использовать мягкие средства без сульфатов, например, улиточный муцин. Такая косметика сейчас очень популярна. Муцин, то есть слизь улитки – это кладезь эластина, коллагена, сходного с человеческим, гликолевой и гиалуроновой кислоты. Косметика на основе этого компонента интенсивно увлажняет кожу, возвращает ей здоровый цвет, омолаживает и способствует ускоренной регенерации кожи.

Третий этап – тоник. Зачем он нужен? Вода из-под крана имеет повышенную кислотность, что может привести к пересушиванию кожи. Важно использовать тоники не на спиртовой основе. Его, кстати, можно заменить гидролатом – цветочной водой, в которой есть множество активных компонентов.

Завершающий этап – увлажняющий крем. Его наносят перед сном. Утром, почти все этапы повторяются: умывание пенкой, увлажнение тоником и нанесение легкого крема. После этого можно наносить макияж. Эксперт советует отказаться от традиционных тональных кремов. Их лучше заменить BB- или CC-кремами, которые скрывают все изъяны кожи, но имеют легкую текстуру, поэтому не забивают поры. В состав этих кремов входит комплекс полезных компонентов, поэтому они еще и ухаживают за кожей.

SPA для лица

Впрочем, это не все. Косметолог рекомендует раз в неделю проводить для кожи лица SPA-комплекс. Омертвевшие клетки эпидермиса удаляют пилингом-скаткой. В отличие от скрабов это средство обладает более щадящим воздействием на кожу. Появились пилинги-скатки на рынке косметики не так давно, но сразу завоевали популярность. Широкий ассортимент этих средств представлен у корейских производителей косметики.

"Все пилинги-скатки работают в два этапа, – рассказывает Елена Юст, владелица магазина корейской косметики Koreaboom22. – Сначала неживые клетки кожи растворяются при помощи косметических кислот – молочной, салициловой, фруктовой и так далее. Затем размягченные клетки захватываются целлюлозными частицами. Ороговевшая кожа с загрязнениями скатывается в маленькие шарики, которые легко удаляются с поверхности".

Также на этом этапе можно использовать различные маски, например, тканевые или гидрогелевые. А вот зимой косметологи советуют также использовать маски на кремовой основе.

Непростительные ошибки

Какие основные ошибки допускают девушки в ежедневном уходе? Их немного, но они тотальны. Во-первых, частое использование скрабов и пилингов. Они могут вызвать у кожи обратный эффект.

"На коже есть потожировой защитный барьер, – объясняет Ольга Кузнецова. – Если мы будем использовать только скрабы, то уберем весь пот, останется влага, и кожа будет вырабатывать больше сала. Девушка может испугаться и начнет еще активнее использовать эти же средства. Вот такой круговорот. Поэтому всю неделю мы мягко ухаживаем за кожей, и только раз в неделю используем агрессивные средства".

Также губительно сказывается на коже использование мыла, особенно дегтярного. Оно буквально сдирает с кожи защитный слой.

Какие средства выбрать?

Сейчас на пике популярности находится косметика из Кореи. В 2016 году, по данным Корейского агентства содействия торговле и инвестициям, экспорт продукции косметических компаний в нашу страну достиг 48 млн долларов. Россиянки полюбили эту косметику за натуральные компоненты, экстракты полезных растений и эффективность.

"Действительно, в косметике нет токсичных веществ, она признана гипоаллергенной и подходящей для чувствительной кожи. В ее составе есть коллаген, гиалуроновая кислота, АНА-кислоты, экстракт алоэ и многие другие компоненты. При этом косметика из Кореи не содержит парабенов, искусственных красителей, ГМО, спиртов и сульфатов", – рассказывает Елена Юст.

Очищение

"Для очищения подойдут гидрофильные масла, мицеллярная вода или специальный крем. Они справляются с BB и СС кремами, водостойкой косметикой, тональными средствами. Кроме того, эти продукты очищают от повседневных загрязнений, излишков кожного жира, как на поверхности кожи, так и в порах. Благодаря сбалансированной формуле, они подходят для сухой кожи, увлажняя ее, и для жирной, предупреждая появление жирного блеска. Средства хорошо пенятся и быстро смываются, не оставляя после себя чувства стянутости или липкости", – отмечает Елена.

Умывание

Корейские пенки, гели оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, успокаивают и смягчают кожу, контролирует работу сальных желез, придают коже свежесть и возвращает природную красоту. В составе этих средств – улиточный муцин, вулканический пепел, кислоты, экстракты цветов, трав и фруктов. Тоники или цветочная вода, применяемые после пенок и гелей, также делают из натуральных компонентов.

Увлажнение

"Пожалуй, именно корейские производители вывели на рынок российской косметики такой продукт как тонер, – рассказывает Елена Юст. – Его применяют после этапа умывания. Главная задача тонера – это увлажнение верхних слоев кожи. Он не содержат спирта и имеет в основе максимум увлажняющих веществ".

Тонеры обладают легкой освежающей текстурой, моментально впитываются и дарят комфортные ощущения, бережно сужают поры и не допускают появления блеска. Кремы, эмульсии, сыворотки – это тоже этап увлажнения. Их наносят после тонеров. Средства не забивают поры, поэтому кожа буквально дышит.

"Очень популярны кремы от известной марки Elizavecca. В состав средства входит гиалуроновая кислота. Вещество создает на коже невидимую пленку, защищающую эпидермис от негативных внешних факторов".

Еженедельный уход

Масок у корейских производителей много. Они направлены на очищение, питание, увлажнение, препятствие появлению морщин, тонизирование.

"Выбор маски зависит от желаемого эффекта", – отмечает Елена.

А вот все пилинги-скатки нацелены на бережное очищение. Средство необходимо нанести на кожу, выдержать 1-2 минуты, затем провести массаж легкими круговыми движениями и ополоснуть теплой водой.

Кстати, есть у корейских производителей пилинги-пэды, патчи для глаз, BB- и CC-кремы с SPF, нейтрализующие негативное воздействие на кожу ультрафиолетовых лучей, которые осенью тоже активны.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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