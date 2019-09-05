Занятия в бийской школе проходят под звуки капремонта

В школе № 4 в Бийске учебный год начался с масштабного капремонта, сообщают "Вести-Алтай". Строители перестилают кровлю, обновляют фасад и меняют окна.

Из-за затянувшегося оформления документов долгожданные ремонтные работы продлятся до конца октября. В связи с этим закрыли для посещения второй этаж здания и дополнительный корпус.

160 учеников отправили заниматься в другую школу. Оставшиеся 470 посещают уроки в тех кабинетах, которые не затронули ремонтные работы.

"Проговорили эту ситуацию со всеми родителями на собрании. Рассказали, что детей мы будем выводить организованно из школы, и родители будут их встречать. Педагоги и школьники прошли инструктаж", – рассказала начальник управления образования администрации Бийска Елена Вирбицкас.

По ее словам, ремонта в этой школе ждали "не один десяток лет", и поэтому с пониманием отнеслись к тому, что придется потерпеть некоторые неудобства.

Вирбицкас подчеркнула, что безопасности детей ничего не угрожает – к местам проведения работ у детей попросту нет доступа.