Проект по поддержке семей с недоношенными детьми на Алтае будет запущен 12 сентября

Федеральный проект по комплексной поддержке семей с недоношенными детьми на Алтае будет реализован на базе КГБУЗ "Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства", сообщили в региональном Минздраве.

Главная цель – оказать комплексную поддержку семьям с недоношенными детьми в рамках Школы для родителей и групповых психологических консультаций.

Всего в реализации проекта "Чудо-дети" участвуют 17 ведущих перинатальных центров и детских медицинских учреждений России. Куратор – благотворительный фонд помощи недоношенным детям "Право на чудо" при поддержке Фонда президентских грантов.

Напомним, в алтайском клиническом центре Школа для родителей недоношенных детей работает уже 2,5 года. Четыре преподавателя прошли серию обучающих вебинаров по основным направлениям оказания помощи недоношенным.

Старт федерального проекта в Алтайском крае запланирован на 12 сентября. Организаторы Школы приглашают всех желающих в 11 часов по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 29 (конференц-зал Перинатального центра).

В июле 2017 года в краевом перинатальном центре "ДАР" состоялась выписка первого ребенка, родившегося с экстремально низкой массой тела – менее 1 кг.

По статистике, ежегодно в Алтайском крае рождаются около 1500 недоношенных детей. Это 6% от всех родившихся. Ежемесячно в Школу для родителей недоношенных детей приходят не менее 25-30 человек. Занятия проводят один раз в неделю по следующим темам: питание, неотложная помощь, ретинопатия, уход, вакцинация. А сейчас семьи будут получать и комплексную психологическую поддержку.