Маркс, Толстой и Ленин. Названы самые известные "бородачи"

ВЦИОМ на основе социального опроса назвал самых известных у россиян людей, которые носили бороду, сообщает РИА "Новости".

Как выяснили социологи, лидером стал немецкий философ, экономист, писатель и общественный деятель Карл Маркс, которого многие знают по его работе "Капитал. Критика политической экономии". Его вспомнили 24% респондентов.

Также в тройку попали писатель Лев Толстой (19%) и революционер Владимир Ленин (13%). В число самых знаменитых "бородачей" попали также исполнитель шансона Михаил Шуфутинский (5%), глава Чечни Рамзан Кадыров (4%) и писатель Антон Чехов (3%).

Примечательно, что люди старшего и младшего поколений вспоминают совершенно разных людей.

Так, если пожилые люди чаще всего называли Карла Маркса (37%) и Фридриха Энгельса (10%), то молодые – Льва Толстого (12%) и Тимати (8%).

Опрос проведен 3 сентября методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи случайно отобранных граждан РФ старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.