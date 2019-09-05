Глава Сбербанка предложил избавиться от школьных экзаменов

Банкир признался, что процесс оценивания и экзамены он не любит еще со школы, сообщает РИА "Новости".
"Мы из школы выпускаем людей уже с инвалидностью, что его всю жизнь будут оценивать", – добавил он.
По мнению Грефа, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки и не готовы делать что-либо в случае ее отсутствия.
"Одна из моих личных целей – убить экзамены", – заявил он в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.
Также банкир отметил, что учитель – одна из главных профессий будущего.
Комментарии
стоит послушать, как говорит этот человек, и сделать все наоборот
экзамены заставляют обучающегося выучить весь материал, в том числе тот, который он пропустил, или не понял
если без экзаменов, то будут большие пробелы в знаниях
не думаю, что Греф этого не понимает
у него совершенно другая цель
Были настоящие экзамены - полетели в космос спустя 16 лет после разрушительной войны, заменили на экзамены-профанацию - в итоге кассир сдачу (нужно за товар стоимостью 80 руб сдать сдачу со 100 руб.) на калькуляторе считает... Отменить экзамены - ....
В его словах есть правда. Сдать экзамены не значит знать материал. А то, что психика у некоторых детей страдает это факт
Давайте лучше от главы Сбербанка Германа Грефа избавимся?
Экзамены дают возможность получить навык выживания в стрессовой ситуации, мобилизоваться и почувствовать себя победителем себя же...
5.09.2019 13:10
- гость -
Ваши рассуждения из позапрошлого века. когда знания сами по себе имели цену. Любая информация школьного и университетского уровня есть в интернете. Теперь важны способ мышления. За это теперь платят деньги. А дети забитые знаниями и учащиеся за оценки пополняют офисный планктон.
Это сигнал! Бесплатное образование убрать. Полный текст почитайте, он призывает от учебных часов прийти к самообразованию
В интернете, конечно, есть всё, вот только узкий кругозор и отсутствие базовых знаний, кроме тех, что Господь создал женщину из ребра, помешают поиску этой информации. Ибо не будут знать, ЧТО им искать.
13:10
- гость -
Были настоящие экзамены - полетели в космос спустя 16 лет после разрушительной войны,
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И немецкие учёные тут не при чём?
Были экзамены - не смогли в туалетную бумагу, пришлось у клятых империалистов покупать.
Экзамен заставляет учится хотя бы перед экзаменом. В ВУЗе часто пропускал лекции.
Совки со своими экзаменами всё копипастили с загнивающего запада.
Греф, Кудрин, Чубайс из одной кучки. С 2013 года Герман Греф является членом международного совета американского банка J. P. Morgan Chase, сменив на этом посту гендиректора госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса.
Тягу к познанию и расширению кругозора своего ребенка должны привить родители с малых лет. Экзамены это необходимый атрибут контроля знаний. Все проходят через это. Сейчас психологи штатные в школах есть, пусть активней работают с детьми, а не штаны просиживают.
Что касается тех, кто считает что контроль необязателен, то это не про наше безответственное общество.
Греф, Кудрин, Чубайс из одной кучки.
А Путин и не знает и сам он не оттуда?
5.09.2019 14:06
Ох
Не было у нас психолухов и остальных дармоедов. Все знали, что учиться будешь плохо - пойдёшь в дворники, в лучшем случае в ПТУ (Помоги тупому устроиться). А сейчас ценность знаний утрачена, нафига учиться если я барыжить буду чем-нибудь или блогером стану. Вот и вся нынешняя позорная парадигма.
5.09.2019 13:38
Fkt Так способа мышления на ровном месте при пустой голове не бывает, увы. В ней должны быть систематизированные знания.
"Проблема века сего - в отличие от предыдущих - не неграмотность, а частичная, кусочная грамотность.
Средний обыватель 21 века переполнен теоретической информацией из разных областей знаний (в сравнении с обывателем прошлых веков, который знал лишь то, чем непосредственно занимался), при этом информация эта не выстраивается в голове оного обывателя в систему (поскольку никак не используется), а присутствует в виде мусорной кучи. Если данный обыватель желает выстроить эту мусорную кучу в систему, он не обращается к авторитетам, не изучает дополнительные источники, нет. Он включает так называемый "здравый смысл". Суть этого метода - восстановление лакун в знании на основании личного житейского опыта. И неважно, что лакуны например в астрофизике, а житейский опыт - в области розничной торговли, всепобеждающий "здравый смысл" позволяет создавать из ничего знания в любой области.
В итоге мы получаем эксперта, у которого в голове перемешались латиняне с жителями Латинской Америки, который уверен, что у римлян не было бород и конницы, но который зачем-то знает легендарного царя Тулла Гостилия (это третий царь Рима, первым был Ромул, отцом коего был сам, мать его, бог войны Марс!)."
5.09.2019 13:38
Fkt
Информация есть, только кому она сдалась нафиг. Она сама по себе не монетезируется. Всем нужна информация как беспроблемно и не напрягаясь получать деньги.
Цель Грефа ясна и понятна. Им не нужны образованные россияне. Им нужна безмозглая покорная рабсила. Своих детей они обучат за границей.
Желание этого человека выглядят как целенаправленно убить образование у населения. Образованный человек не нужен, слишком много вопросов задает и думает кто есть кто.
Я бы хотел предложить России, избавиться от Грефа, и ему подобных.
5.09.2019 13:38
Fkt
Ага, вся информация есть в интернете, именно поэтому так популярны поисковые запросы "как приворожить мужа", "сода от рака", и "земля плоская или шарообразная".
Были настоящие экзамены - полетели в космос спустя 16 лет после разрушительной войны,
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И немецкие учёные тут не при чём?
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да, Вернер Фон Браун офигенно помог Королеву)
Грефу и т.п. шайке, нужно чтобы народ превратился в тупое стадо, стадом легко управлять, грамотные люди не нужны, их выпишут с израиля. Поэтому как было выше сказано, послушай грефа и сделай НАОБОРОТ!
5.09.2019 13:56
- гость -
Немецкие учёные тоже сдавали экзамены.
Кому надо и без экзаменов все знают.
Ага, вся информация есть в интернете,
У кого появляется смартфон - первым делом - кто жена Пу, от кого родила Ка, новые фото Во.
Нет системы в голове - фиг найдешь нужную ПРАВИЛЬНУЮ информацию. Они даже правописание и ударение не будут искать в интернете, потому что уверены в своей правоте.
5.09.2019 14:49
- гость -
Плюсую! В образовании как раз системность и важна.
Греф в очередной раз выдал планы глобалистов сокращению населения и превращению людей в служебных ботов. В этот раз применил простейшую технику (сейчас чрезвычайно распространенную для манипуляций общественным сознанием) подмены формы и содержания.
Знания должны соответствовать реальному а не придуманному глобалистами миру, в.т.ч. отражать правильную методологию познания реального мира в его целостности и иерархической взаимовложенности. Экзамены должны проверять степень реальной освоенности знаний и умения применять их в жизни.
Сейчас всё делается наоборот. Сначала сделали знания поверхностными, оторванными от реалии и разрозненными. И добили это всё "натаскиванием на ЕГЭ". Конечно зачем теперь такие экзамены?
5.09.2019 14:36
- гость -
Ага, как Греф, сразу родились со знаниями.