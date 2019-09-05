Глава Сбербанка предложил избавиться от школьных экзаменов

Банкир признался, что процесс оценивания и экзамены он не любит еще со школы, сообщает РИА "Новости".

"Мы из школы выпускаем людей уже с инвалидностью, что его всю жизнь будут оценивать", – добавил он.

По мнению Грефа, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки и не готовы делать что-либо в случае ее отсутствия.

"Одна из моих личных целей – убить экзамены", – заявил он в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.

Также банкир отметил, что учитель – одна из главных профессий будущего.