Глава Сбербанка предложил избавиться от школьных экзаменов

Банкир признался, что процесс оценивания и экзамены он не любит еще со школы, сообщает РИА "Новости".
"Мы из школы выпускаем людей уже с инвалидностью, что его всю жизнь будут оценивать", – добавил он.
По мнению Грефа, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки и не готовы делать что-либо в случае ее отсутствия.
"Одна из моих личных целей – убить экзамены", – заявил он в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.
Также банкир отметил, что учитель – одна из главных профессий будущего.
Комментарии
стоит послушать, как говорит этот человек, и сделать все наоборот
экзамены заставляют обучающегося выучить весь материал, в том числе тот, который он пропустил, или не понял
если без экзаменов, то будут большие пробелы в знаниях
не думаю, что Греф этого не понимает
у него совершенно другая цель
Были настоящие экзамены - полетели в космос спустя 16 лет после разрушительной войны, заменили на экзамены-профанацию - в итоге кассир сдачу (нужно за товар стоимостью 80 руб сдать сдачу со 100 руб.) на калькуляторе считает... Отменить экзамены - ....
В его словах есть правда. Сдать экзамены не значит знать материал. А то, что психика у некоторых детей страдает это факт
Давайте лучше от главы Сбербанка Германа Грефа избавимся?
Экзамены дают возможность получить навык выживания в стрессовой ситуации, мобилизоваться и почувствовать себя победителем себя же...