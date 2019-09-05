Россияне смогут оформить ДТП при помощи смартфона

Правительство утвердило последний элемент, который даст возможность работать сервису по оформлению ДТП, сообщает РБК.
Водители, попавшие в ДТП, смогут оформить его без вызова сотрудников ГИБДД и заполнения бумаг через интегрированное с порталом "Госуслуги" приложение.
Данные, необходимые страховщикам, будут передаваться из личного кабинета автовладельца и ему останется только загрузить фотографии с места аварии. Воспользоваться услугой можно будет в случае, когда оба водителя сделали фотографии с места ДТП, застрахованы на портале госуслуг и не имеют разногласий по поводу происшествия.
1 ноября в тестовом режиме проект запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Комментарии
Когда приложение появится отправлять видео и фото нарушений ПДД? и вообще, можно сделать % за сообщение о нарушении, с камер сейчас частники получают, почему бы не дать эту возможность всем? нарушителю штраф 800р, сообщившему - 10% = 80р, и через месяц все будут ездить как надо. И самое главное - убрать "скидки" на штраф, не надо из этого делать бизнес.
государство слагает с себя полномочия, которые требуют расходов (ГАИ)