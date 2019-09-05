Дорогу под Барнаулом перекроют 6 сентября из-за военных колонн

Движение военных колонн под Барнаулом станет причиной перекрытия автомобильных дорог в пятницу, 6 сентября, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

С 03:00 до 06:00 ограничат движение на автодороге н.п. Сибирский – а/д Р-256 – н.п. Б. Ключи.

Краевая Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Напоминаем, что сегодня, 5 сентября, будут перекрыты несколько участков.

С 20:50 до 23:50 ограничат движение на автодороге н.п. Контошино – а/д Р-256 – 257-й км автодороги Р-256.

С 20:50 до 23:50 ограничат движение на автодороге н.п. Озеро Красилово – н.п. Контошино – полевой район (н.п. Контошино).

С 20:50 до 23:50 ограничат движение на 258-м км автодороги Р-256 – а/д Р-256 – 267-й км автодороги Р-256.