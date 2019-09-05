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Выделенные полосы для автобусов и единый тариф по времени могут появиться в Барнауле

, ИА "Амител"
Сейчас в движении магистрали на проспекте Ленина четвертые полосы практически не задействованы
Алтайскому Минтрансу предложили подумать над введением выделенных полос / Фото: Twitter.com

Алтайскому Минтрансу предложили подумать над введением выделенных полос / Фото: Twitter.com

В Барнауле предлагают запустить выделенные полосы для общественного транспорта. В Минтрансе Алтайского края рассмотрят эту возможность, сообщили в общественной организации "Гражданский патруль".

"Мы предлагаем запустить выделенные полосы по проспекту Ленина, на участках, где наиболее высокая концентрация автомобилей и пиковых заторов", – рассказал глава местного отделения "патруля" Игорь Берг.

По его словам, сейчас в движении магистрали на проспекте Ленина четвертые полосы практически не задействованы. Их по умолчанию превратили в парковку, что замедляет поток транспорта и негативно влияет на безопасность пассажиров возле остановок.

"Автобусы и троллейбусыиз-за заставленных автомобилей пренебрегают правилами, пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть", – добавил Берг.

Также алтайскому Минтрансу предложили подумать над введением единого билета и тарифа на различные виды общественного транспорта, поскольку из-за сокращения большого числа транспорта на востребованных городских маршрутах барнаульцам часто приходится ездить с пересадками. Это удваивает, а не редко и утраивает их транспортные расходы.

"Если объяснять простым языком, при таком тарифе человек платит не за поездку в конкретном транспорте, а за время, в течение которого может перемещаться в нем по городу", – объяснил Артем Валов, руководитель интернет-сообщества "Барнаульский электротранспорт".

Ранее дорожники ответили на неудобные вопросы барнаульцев о ремонте проспекта Ленина. В Барнауле, судя по их ответу, речи об обустройстве "выделенки" в ближайшие годы не стоит. "В текущих условиях мы выделенную полосу обустроить не можем: слишком узкие дороги. Мы в комитете долгое время обсуждали вопрос выделенной полосы, но условия городской застройки не позволяют это сделать", – отметил зампред комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

По его словам, никто в 60-е годы, когда строился проспект Ленина, не рассчитывал на такой большой рост общественного и личного транспорта.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

5.09.2019 15:10
- гость -

"не задействованы. Их по умолчанию превратили в парковку"

Ну так начинать надо с нахлобучивания тех кто там паркуется!

0  0
5.09.2019 15:16
- гость -

Ага, а никто из чиновников не проверил, что автобус по ширине не помещается в полосу на Ленинском! Давайте там пять полос начертим, а лучше шесть (!) и будем радоваться!

0  0
5.09.2019 15:16
- гость -

5.09.2019 15:10
- гость -

А ПДД позволяют.

0  0
5.09.2019 15:19
- гость -


5.09.2019 15:10
- гость -
Там по другому не припаркуешься. Чиновники просто приняли решение увеличить число полос не при помощи расширения ленинского, а просто начертив четыре полосы на и без того узкой улице.

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5.09.2019 15:26
- гость -

А на заставку фотки Ленинского не нашлось?

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