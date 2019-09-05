Выделенные полосы для автобусов и единый тариф по времени могут появиться в Барнауле

В Барнауле предлагают запустить выделенные полосы для общественного транспорта. В Минтрансе Алтайского края рассмотрят эту возможность, сообщили в общественной организации "Гражданский патруль".
"Мы предлагаем запустить выделенные полосы по проспекту Ленина, на участках, где наиболее высокая концентрация автомобилей и пиковых заторов", – рассказал глава местного отделения "патруля" Игорь Берг.
По его словам, сейчас в движении магистрали на проспекте Ленина четвертые полосы практически не задействованы. Их по умолчанию превратили в парковку, что замедляет поток транспорта и негативно влияет на безопасность пассажиров возле остановок.
"Автобусы и троллейбусыиз-за заставленных автомобилей пренебрегают правилами, пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть", – добавил Берг.
Также алтайскому Минтрансу предложили подумать над введением единого билета и тарифа на различные виды общественного транспорта, поскольку из-за сокращения большого числа транспорта на востребованных городских маршрутах барнаульцам часто приходится ездить с пересадками. Это удваивает, а не редко и утраивает их транспортные расходы.
"Если объяснять простым языком, при таком тарифе человек платит не за поездку в конкретном транспорте, а за время, в течение которого может перемещаться в нем по городу", – объяснил Артем Валов, руководитель интернет-сообщества "Барнаульский электротранспорт".
Ранее дорожники ответили на неудобные вопросы барнаульцев о ремонте проспекта Ленина. В Барнауле, судя по их ответу, речи об обустройстве "выделенки" в ближайшие годы не стоит. "В текущих условиях мы выделенную полосу обустроить не можем: слишком узкие дороги. Мы в комитете долгое время обсуждали вопрос выделенной полосы, но условия городской застройки не позволяют это сделать", – отметил зампред комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.
По его словам, никто в 60-е годы, когда строился проспект Ленина, не рассчитывал на такой большой рост общественного и личного транспорта.
Комментарии
"не задействованы. Их по умолчанию превратили в парковку"
Ну так начинать надо с нахлобучивания тех кто там паркуется!
Ага, а никто из чиновников не проверил, что автобус по ширине не помещается в полосу на Ленинском! Давайте там пять полос начертим, а лучше шесть (!) и будем радоваться!
5.09.2019 15:10
- гость -
А ПДД позволяют.
5.09.2019 15:10
- гость -
Там по другому не припаркуешься. Чиновники просто приняли решение увеличить число полос не при помощи расширения ленинского, а просто начертив четыре полосы на и без того узкой улице.
А на заставку фотки Ленинского не нашлось?
Также алтайскому Минтрансу предложили подумать над введением единого билета и тарифа на различные виды общественного транспорта, поскольку из-за сокращения большого числа транспорта на востребованных городских маршрутах барнаульцам часто приходится ездить с пересадками. Это удваивает, а не редко и утраивает их транспортные расходы.
"Если объяснять простым языком, при таком тарифе человек платит не за поездку в конкретном транспорте, а за время, в течение которого может перемещаться в нем по городу", – объяснил Артем Валов, руководитель интернет-сообщества "Барнаульский электротранспорт".
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Что-то совсем аппетиты у некоторых выросли, видимо со следующего года в общественном транспорте и такси появится контрольно-кассовая техника, поэтому все доходы местных транспортников вылезут наружу и будет сложно вешать лапшу на уши гражданам, что проезд повышается из-за не рентабельности маршрутов. Вот и решили подсуетиться. Да и вообще, вы что совсем там обнаглели? Маршрутка будет ехать из-за пробок (или из-за того, что водитель на каждой остановке стоит по 5 минут) два часа, а я за это плати? Жирно не будет?
15:26, в сторону центра на основной части павл.тр, всего 2 полосы, на авто будут тогда 2 часа ехать)
15:47, ты не понял, ты покупаешь билет, он работает допустим 60 минут, за это время ты можешь садиться в любой транспорт и больше не платить, например в Германии, билет на транспорт действует целый день, купил 1 раз, и катаешься.
5.09.2019 15:47 Барнаулец
Нет, наоборот. Перевозчики будут и купленные ими чиновники будут до конца саботировать любые изменения. Куда проще сейчас с чёрным налом работать. Введение же нормальных проездных заставит все деньги гонять в белую.
Почему разметка на обновленном Ленинском проспекте, снова нанесена известкой??? Почему на главных улицах и проспектах города не используется термопластик, который 1-2 года спокойно выдерживает, а эту известку, уже к дню города не будет видно!!!!!
Еще бы убрали из городского транспорта, а чаще всего из трамвая, певцов-побирушек с гитарами. Один ездит в промежутках от Молодежной до Нового рынка. Наглый хамоватый, орет как лось во время гона. Едешь с работы, устала, чувствуешь себя неважно. Входит это чудище, начинает горланить, а потом или сам или с сопровождающей девицей - с шапкой по салону. И никто ему не говорит, я попросила его отойти от первой двери - приготовилась на выход, так чего только не наслушалась, встал за моей спиной и толкал меня в спину своей гитарой.
Прошу уберите этих побирушек-горлопанов.
5.09.2019 15:56
- гость -
15:47, ты не понял, ты покупаешь билет, он работает допустим 60 минут, за это время ты можешь садиться в любой транспорт и больше не платить, например в Германии, билет на транспорт действует целый день, купил 1 раз, и катаешься.
Ну да... И как собрались делить деньги между транспортными компаниями? Если оплату поделить напополам между перевозчиками, которые осуществили доставку некого гражданина до необходимой ему остановки, то транспортникам покажется мало (их и сейчас оплата не устраивает, когда ее нет необходимости ни с кем делить). Выход найдется как обычно в повышении оплаты проезда. Может хватит уже кошмарить население, а просто наладить работу общественного транспорта, поставив на место зарвавшихся воротил транспортного бизнеса Алтайского края?
5.09.2019 16:04 Барнаулец
Деньги собирает муниципальная компания, перевозчики получают деньги от нее не за провоз пассажира, а за рейсы, кстати, это сразу решает проблему гонок за пассажирами.
А как ты предлагаешь "наладить"? Чтобы наладить, надо снижать себестоимость и повышать привлекательность. А без нормальной системы проездных этого не сделать.
5.09.2019 16:15
- гость -
Чтобы наладить, надо снижать себестоимость и повышать привлекательность. А без нормальной системы проездных этого не сделать.
Для снижения себестоимости надо снизить аппетиты у владельцев транспортных компаний.
Вот читаю и удивляюсь, что они хотят наладить, если самого элементарного не могут сделать - оплату проезда с банковской карты! Позабыл продлить страховку на машину и пришлось ехать на автобусе. Зашел и увидел, что у контролера терминал появился, обрадовался, а мне девушка и говорит, что это только для карточек-проездных или наличкой оплачивать... Оплатил наличкой но... осадок остался...
5.09.2019 16:02
- гость -
Потому и известкой, что надо будет снова наносить, а то снова деньги и не все на известку...
5.09.2019 16:21 Барнаулец
"Для снижения себестоимости надо снизить аппетиты у владельцев транспортных компаний."
Подобные рассуждения как раз на руку этим владельцам.
Никто снижать аппетиты не будет, но зато эти крики хорошо гасят любые разумные предложения по реформам.
"Потому и известкой, что надо будет снова наносить, а то снова деньги и не все на известку..."
Стоимость термопластика почти в 10 раз выше. Маржа, соответственно, тоже больше.
При этом возьмите Красноармейский. Нарисовали термопластиком год назад, а уже в апреле делали новую. Никаких 1-2 года в реале нет.
То есть как раз подрядчикам выгоднее гораздо, чтобы термопластик везде был.