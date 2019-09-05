Гигантская черная дыра поставила ученых в тупик

Астрофизики LIGO/Virgo открыли гигантскую черную дыру, которая, по подсчетам ученых, попросту не может существовать, сообщает портал tjournal.ru со ссылкой на журнал Quanta.

"По прогнозам, черных дыр не может быть, даже нескольких", – заявил астрофизик Калифорнийского университета Стэн Вусли.

Дело в ее массе, которая в сотню раз превышает массу Солнца. Это попадает в промежуток от 65 до 130 солнечных масс, при котором, как доказали астрофизики, образование черной дыры невозможно: ядро звезды оказывается слишком тяжелым, чтобы превратиться в черную дыру. В таких случаях звезды становятся сверхновыми с парной нестабильностью и взрываются.

Так считали ученые всего мира до этого, но если находка LIGO/Virgo не журналистская "утка" (официально проект не подтверждает, но и не опровергает сообщения СМИ), то получается, что научные деятели ошибались.

В связи с этим астрофизики уже начинают выдвигать гипотезы о причинах образования "невозможной" черной дыры.

Например, что она могла возникнуть при поглощении одной черной дырой нескольких других.

Авторы другой гипотезы предполагают, что в двойной звездной системе одна из парных звезд стала черной дырой и выросла за счет поглощения другой, которая также превратилась в черную дыру.

Отметим, что за пределом 130 масс Солнца находятся еще большие черные дыры, которые встречаются крайне редко – для ее образования изначальная масса звезды должна быть более чем в 300 раз крупнее Солнца.

А в центрах галактик есть черные дыры в миллионы и миллиарды раз массивнее Солнца, но их происхождение для науки пока остается загадкой.