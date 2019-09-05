Сезонные пригородные поезда отменяют в Алтайском крае

Изменения в график пригородного сообщения будут вносить постепенно, начиная с 9 сентября, сообщает "Алтай-Пригород".
С 9 сентября отменяются пригородные поезда:
– № 6388 Барнаул – Баюново, отправление в 17:55, прибытие в 19:10;
– № 6387 Баюново – Барнаул, отправление в 20:45, прибытие в 22:00.
С 16 сентября отменяются пригородные поезда:
– № 6113 Барнаул – Арбузовка, отправление в 10:55, прибытие в 12:53;
– № 6114 Арбузовка – Барнаул, отправление в 18:28, прибытие в 20:30.
С 30 сентября отменяются пригородные поезда:
– № 6127 Барнаул – Алейская, отправление в 10:41, прибытие в 13:21;
– № 6128 Алейская – Барнаул, отправление в 16:45, прибытие в 19:34.
Пассажиров просят быть внимательными при составлении маршрута. Подробную информацию можно получить в кассах или по телефону (3852) 29-21-68.
На сайте компании действует онлайн расписание.
Комментарии
Красивый дизель-поезд на фото! Жаль, в Алтайском крае таких нет ))