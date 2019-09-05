Сезонные пригородные поезда отменяют в Алтайском крае

Изменения в график пригородного сообщения будут вносить постепенно, начиная с 9 сентября, сообщает "Алтай-Пригород".

С 9 сентября отменяются пригородные поезда:

– № 6388 Барнаул – Баюново, отправление в 17:55, прибытие в 19:10;

– № 6387 Баюново – Барнаул, отправление в 20:45, прибытие в 22:00.

С 16 сентября отменяются пригородные поезда:

– № 6113 Барнаул – Арбузовка, отправление в 10:55, прибытие в 12:53;

– № 6114 Арбузовка – Барнаул, отправление в 18:28, прибытие в 20:30.

С 30 сентября отменяются пригородные поезда:

– № 6127 Барнаул – Алейская, отправление в 10:41, прибытие в 13:21;

– № 6128 Алейская – Барнаул, отправление в 16:45, прибытие в 19:34.

Пассажиров просят быть внимательными при составлении маршрута. Подробную информацию можно получить в кассах или по телефону (3852) 29-21-68.

На сайте компании действует онлайн расписание.